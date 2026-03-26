Leonardo S.p.A. (LDO) quota a €56,90 alle 13:03 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €56,42–€60,23. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le azioni hanno registrato un arretramento nel contesto di un più ampio consolidamento dei titoli europei della difesa dopo un marcato re-rating all'inizio del 2026, durante il quale lo STOXX Europe Targeted Defence Index ha guadagnato circa il 14% da inizio anno fino a fine gennaio (Janus Henderson, 4 febbraio 2026). Il piano industriale di Leonardo, presentato l'11 marzo 2026, ha delineato un obiettivo di ricavi di €30 miliardi entro il 2030, con nuovi ordini FY2025 in crescita del 14,5% anno su anno a €23,8 miliardi (Leonardo, 12 marzo 2026), mentre la società ha completato l'acquisizione del business Defence di Iveco Group per €1,6 miliardi il 18 marzo 2026, aggiungendo capacità di veicoli blindati e del marchio ASTRA al proprio portafoglio (Leonardo, 18 marzo 2026).

Previsioni azioni Leonardo 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 24 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono un consenso sell-side ampiamente costruttivo dopo i risultati FY2025 della società e il piano industriale aggiornato 2026–2030, entrambi pubblicati a marzo 2026.

Barclays (upgrade a Overweight)

Barclays ha aggiornato Leonardo da Equalweight a Overweight, alzando la sua previsione a 12 mesi sulle azioni LDO a €68 da €53, con l'analista Afonso Osorio che cita aspettative di un raddoppio del flusso di cassa in cinque anni ai tassi di conversione più alti degli ultimi 20 anni. La nota aggiunge che il titolo quotava a uno sconto di circa il 14% rispetto alla media EV/EBIT a tre anni del settore di circa 15 volte al momento della revisione, con la risoluzione della partnership Aerostructures segnalata come catalizzatore chiave per la riduzione del rischio (Yahoo Finance, 9 marzo 2026).

Equita (aumento del target post-piano industriale)

Equita ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi per Leonardo a €71 da €64 dopo che la società ha presentato il suo piano industriale 2026–2030 il 12 marzo 2026, mantenendo un rating Buy. La revisione segue la comunicazione da parte di Leonardo di una guidance sugli ordini cumulativi di €142 miliardi nel periodo del piano, che implica una crescita media annua degli ordini di circa il 6,1%, con il nuovo programma del caccia Michelangelo citato come driver strategico di upside (MarketScreener, 16 marzo 2026).

J.P. Morgan (target pubblicato più alto)

J.P. Morgan ha alzato il suo target di prezzo su Leonardo a €77 da €66 dopo la presentazione del piano industriale, mantenendo una posizione equivalente a Overweight e fissando il target più alto nel panel di analisti pubblicato al momento. La revisione riflette la view di J.P. Morgan secondo cui la guidance sui ricavi cumulativi di €126 miliardi nel periodo quinquennale del piano implica un re-rating più sostanziale del franchise rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (The Globe and Mail, 15 marzo 2026).

MarketScreener (aggregato del consenso sell-side)

MarketScreener aggrega 18 analisti che coprono Leonardo sulla quotazione di Borsa Italiana, riportando un target di prezzo medio a 12 mesi di €67,42, un massimo di €77 e un minimo di €57, con un rating di consenso medio di Outperform. La distribuzione si orienta verso rating Buy e Outperform, riflettendo un'ondata di revisioni al rialzo dei target dopo i risultati FY2025 e la presentazione del piano industriale del 12 marzo (MarketScreener, 18 marzo 2026).

MarketBeat (snapshot del consenso ADR)

MarketBeat riporta che l'ADR quotato OTC di Leonardo (FINMY) presentava un consenso Moderate Buy, comprendente un rating Strong Buy, due Buy e quattro Hold nel panel di analisti attivi, con l'ADR che ha raggiunto un nuovo massimo a 52 settimane di $37,20 in quella data. La media mobile a 50 giorni di $33,92 si collocava ben al di sotto dell'ultimo prezzo negoziato di $37,06, con il divario tra le medie a 50 giorni e a 200 giorni ($30,84) che riflette l'entità del re-rating all'inizio del 2026 (MarketBeat, 18 marzo 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Leonardo vanno da €57 a €77, con la media del consenso a €67,42. I temi comuni sono l'esecuzione degli ordini FY2025, il piano quinquennale di ricavi e ordini comunicato il 12 marzo 2026 e l'espansione strutturale dei budget europei per la difesa, mentre lo spread tra le stime minime e massime riflette visioni diverse sul valuation stretch dopo un marcato re-rating da inizio anno.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni LDO quota a €56,90 alle 13:03 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi al di sotto di una fascia di medie mobili stratificate dove le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni corrono rispettivamente a circa €60, €58, €54 e €52. Il prezzo si trova attualmente sotto le SMA a 20 e 50 giorni, che segnalano un bias di vendita sul timeframe giornaliero, sebbene le SMA a 100 e 200 giorni si collochino entrambe sotto il prezzo attuale e registrino segnali di acquisto, indicando che il trend strutturale di lungo termine rimane intatto.

Il momentum è misto o debole: l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segna 42,64, in territorio neutrale-basso, coerente con un mercato privo di convinzione direzionale nel breve termine piuttosto che uno in distribuzione attiva. L'average directional index (ADX) a 18,80 conferma che un trend chiaro non è ancora stabilito in nessuna direzione, suggerendo che il movimento attuale è più coerente con un consolidamento che con un declino in trend.

Al rialzo, il pivot classico R1 a €60,25 è il primo livello da recuperare; una chiusura giornaliera convincente sopra questo livello riporterebbe in vista l'area R2 vicino a €63,69, con la regione R3 a €71,08 che funge da riferimento più distante se il momentum si ristabilisce. La base line Ichimoku a €60,40 si colloca vicino a R1 e rafforza quella zona come resistenza nel breve termine.

Nei pullback, il punto pivot classico a €56,30 è il riferimento iniziale e si colloca vicino all'ultimo prezzo attuale di €56,90, rendendolo un'area immediata da monitorare. Al di sotto, S1 a €52,86 è il prossimo supporto significativo, ampiamente allineato con il gap tra la fascia delle SMA a 100 e 200 giorni a €54–€52; perdere quella banda con una chiusura giornaliera sostenuta rischierebbe un movimento più profondo verso l'area S2 vicino a €48,91.

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

(TradingView, 24 marzo 2026)

Storico del prezzo delle azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni LDO ha trascorso gran parte dell'inizio del 2024 scambiando nella fascia bassa-media dei €20, chiudendo a €22,98 il 25 marzo 2024 prima di scendere verso l'autunno. Il titolo ha aperto il 2025 a €26,07 e poi ha messo a segno una forte corsa durante l'anno, guadagnando circa l'88,8% nel corso del 2025 mentre gli impegni di spesa europea per la difesa acceleravano e il portafoglio ordini di Leonardo si espandeva.

Quel rally ha segnato una pausa all'inizio di aprile 2025, quando LDO è scivolato a un minimo annuale di €39,33 il 7 aprile 2025 nel contesto di un più ampio sell-off di mercato, ma ha recuperato bruscamente, chiudendo il 2025 a €49,23 – quasi il doppio rispetto a dove aveva iniziato l'anno.

Il momentum è proseguito nel 2026, con il titolo che ha aperto l'anno a €51,46 e ha raggiunto un massimo di seduta di €66,37 il 12 marzo 2026, sostenuto da solidi risultati FY2025 e dal piano industriale aggiornato 2026–2030 della società. È seguito un periodo di consolidamento.

LDO ha chiuso a €57,06 il 24 marzo 2026, circa il 10,9% in rialzo da inizio anno e il 27,3% in rialzo anno su anno.