Azioni Leonardo: ordine Avincis, accordo Iveco

Azioni Leonardo: ordine Avincis, accordo IvecoLeonardo è un gruppo italiano aerospaziale e della difesa. A giugno 2026, ha annunciato un ordine di elicotteri Avincis e ricevuto l'approvazione UE per l'accordo Iveco Defence. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Leonardo S.p.A. (LDO) è scambiata a €52,66 nelle prime contrattazioni europee alle 8:39 UTC del 16 giugno 2026, all'interno di un range intraday di €51,94–€53,83. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment verso Leonardo è stato influenzato da diversi sviluppi a breve termine. Il 15 giugno 2026, Reuters ha riportato che l'azienda ha ottenuto un ordine per 15 elicotteri – 10 modelli AW169 e cinque AW139 – dall'operatore Avincis, senza divulgazione del valore contrattuale (Reuters, 15 giugno 2026). Separatamente, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione da parte di Leonardo di Iveco Defence Vehicles, che copre i marchi IDV e ASTRA, superando l'ultimo ostacolo regolamentare per una transazione completata a marzo per €1,60 miliardi (IEU Monitoring, 18 marzo 2026). Il più ampio settore europeo della difesa è stato inoltre supportato dagli elevati impegni di spesa NATO, con gli stati membri che hanno promesso di aumentare la spesa per la difesa verso il 5% del PIL entro il 2035 – un contesto che potrebbe continuare a influenzare la domanda istituzionale per le azioni del settore difesa (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026).
Outlook LDO di terze parti: ordini, spesa per la difesa e target
Al 15 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono opinioni divergenti sull'espansione del bilancio europeo per la difesa, la conversione del portafoglio ordini, l'integrazione di Iveco Defence e le prospettive di margine a breve termine. I seguenti riepiloghi sintetizzano le azioni degli intermediari e le stime di consenso acquisite durante quel periodo.
MarketBeat (riconferma Morgan Stanley)
Morgan Stanley ha riconfermato il suo rating Overweight su Leonardo il 1° giugno 2026, mantenendo una posizione costruttiva come azione più recentemente registrata sul titolo nel tracker di MarketBeat. Il panel più ampio di otto analisti monitorati da MarketBeat attribuisce un consenso Moderate Buy, composto da due rating Strong Buy, due Buy e quattro Hold, in un contesto di continuo interesse istituzionale per i titoli europei della difesa (MarketBeat, 16 giugno 2026).
Leonardo IR (panel di copertura azionaria)
La pagina di copertura azionaria dell'investor relations di Leonardo elenca 20 broker sell-side attivi con un target di prezzo medio a 12 mesi di €67,52. Il range va da €56,10 a €83, con Morgan Stanley a €83 (Overweight), BofA-ML a €79,50 (Buy), Barclays a €74 (Overweight), e JP Morgan, Deutsche Bank e Mediobanca ciascuna a €70. Le stime più caute includono Jefferies a €62 (Hold) e Goldman Sachs a €63 (Neutral), riflettendo ipotesi variabili sui tempi di conversione degli appalti di difesa (Leonardo S.p.A., 11 giugno 2026).
Investing.com (consenso sell-side)
Investing.com aggrega le proiezioni di 18 analisti che coprono Leonardo e registra un target di prezzo medio a 12 mesi di €68,67 a metà giugno 2026, all'interno di un range di €61,50–€83. Undici dei 18 analisti hanno una raccomandazione Buy, con l'inclinazione costruttiva che riflette i forti risultati del Q1 2026 e le elevate aspettative di approvvigionamento per la difesa europea (Investing.com, 16 giugno 2026).
MarketScreener (panoramica del consenso)
MarketScreener riporta un consenso medio Outperform per Leonardo su 18 analisti, con un target di prezzo medio a 12 mesi di €68,31, un target massimo di €82 e un target minimo di €61,50, basato su dati acquisiti all'inizio di giugno 2026. La piattaforma rileva che il target medio si colloca circa il 29,80% sopra l'ultimo prezzo di chiusura di €52,63, con lo spread tra le stime massime e minime che riflette opinioni divergenti sul ritmo di espansione dei margini dopo l'integrazione di Iveco Defence (MarketScreener, 2 giugno 2026).
Simply Wall St (aggiornamento fair value e target analisti)
Simply Wall St ha rivisto la sua stima di fair value implicito per Leonardo a circa €80,22, in aumento da circa €54,56, citando target di prezzo degli analisti aggiornati e modifiche di rating miste incorporate nel modello. La piattaforma rileva separatamente che il target di prezzo medio a 12 mesi derivato dagli analisti si è spostato a circa €68,67, poiché le revisioni degli utili e lo slancio del portafoglio ordini hanno spinto a una rivalutazione delle ipotesi di crescita a breve termine (Simply Wall St, 14 giugno 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Utili Leonardo: risultati Q1 2026 e prossima pubblicazione programmata
Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato i risultati del Q1 2026 il 5 maggio 2026, riportando nuovi ordini per €9 miliardi, in aumento del 31% su base annua; ricavi di €4,40 miliardi, in aumento del 7%; EBITA di €281 milioni, in aumento del 33%; e free operating cash flow (FOCF) negativo di €411 milioni, un miglioramento del 29% rispetto al Q1 2025 (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026). L'azienda ha confermato la guidance per l'intero anno 2026, con il return on sales (ROS) che ha raggiunto il 6,3% nel trimestre, in aumento di 1,2 punti percentuali su base annua (Investing.com, 5 maggio 2026).
Il comunicato del Q1 ha inoltre rilevato l'upgrade del rating creditizio di Leonardo da parte di Moody's da Baa3 a Baa2 con outlook positivo, e la revisione dell'outlook di S&P da stabile a positivo, con entrambe le azioni citate come riflesso di una solida performance finanziaria e operativa insieme a forti prospettive di crescita (Simply Wall St, 30 maggio 2026). L'acquisizione di Iveco Defence, completata a marzo 2026 per €1,60 miliardi, è stata completamente consolidata nel bilancio al 31 marzo 2026, con il suo contributo al conto economico, agli ordini e al flusso di cassa a partire dal 1° aprile 2026 (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026).
Il prossimo evento programmato sugli utili di Leonardo è la presentazione dei risultati semestrali H1 2026, con la riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per il 30 luglio 2026 e il comunicato sugli utili confermato per il 31 luglio 2026, secondo il calendario finanziario dell'azienda (MarketScreener, 5 maggio 2026). È inoltre programmata una data ex-dividendo del 22 giugno 2026, con un dividendo dichiarato di €0,63 per azione (Stock Analysis, 16 giugno 2026).
Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni LDO viene scambiato a €52,66 alle 8:39 UTC del 16 giugno 2026, posizionandosi appena sotto il suo pivot classico a €53,22 e sostanzialmente in linea con una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si raggruppano vicino a €52, €53, €56 e €53, rispettivamente. Il prezzo si mantiene sopra le SMA a breve termine a 10 e 20 giorni di circa €52,15 e €52,37, sebbene la SMA a 100 giorni a €55,82 rimanga elevata sopra. Ciò lascia il quadro a medio termine più misto di quanto suggerisca la sola configurazione a breve termine.
Il momentum è sostanzialmente neutrale. L'RSI a 14 giorni registra 50, una lettura di medio range che non porta alcuna inclinazione direzionale, mentre l'ADX (14) a 11,61 si posiziona ben al di sotto della soglia di 15, indicando l'assenza di un trend definito in questa fase, secondo i dati di TradingView.
Sul lato superiore, l'R1 classico a €57,90 è il primo riferimento sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'R2 a €61,38. Sul lato inferiore, il pivot classico a €53,22 funge da livello di riferimento iniziale, con la SMA a 50 giorni a €53,46 che corre vicino. Un movimento sostenuto al di sotto di quella fascia potrebbe aprire un percorso verso S1 a €49,74 (TradingView, 15 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)
Il prezzo delle azioni LDO è stato scambiato nella fascia bassa-media dei €20 per tutto metà 2024, sostanzialmente in range mentre gli impegni di spesa per la difesa rimanevano in discussione piuttosto che in legislazione. Il titolo ha chiuso a €20,05 il 30 settembre 2024, poco cambiato rispetto a €21,90 all'inizio di luglio.
Il movimento più ampio è iniziato a fine 2024 e ha accelerato nel 2025, quando i membri della NATO hanno formalizzato impegni di spesa più elevati e la guerra della Russia in Ucraina ha mantenuto attive le pipeline di approvvigionamento. LDO ha chiuso il 2024 a €25,90 e ha terminato il 2025 a €49,23 – un guadagno di circa il 90% nell'anno solare, coerente con il più ampio re-rating della difesa europea che ha visto i peer del settore registrare forti rendimenti annuali.
Il rally si è esteso all'inizio del 2026, con LDO che ha raggiunto €66,37 intraday il 12 marzo 2026 – un massimo del set di dati – circa nel momento in cui Leonardo ha presentato il suo piano industriale 2026–2030, che includeva un obiettivo di raddoppiare i profitti entro il 2030. È seguito un ritracciamento attraverso aprile e maggio, con il titolo che ha brevemente toccato €33,83 intraday il 7 aprile 2026 in mezzo a un più ampio sell-off di mercato prima di riprendersi.
LDO ha chiuso a €52,62 il 16 giugno 2026, circa il 6,9% in più rispetto alla chiusura di fine anno 2025 di €49,23, ma circa il 21% al di sotto del picco intraday di marzo 2026 di €66,37.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Leonardo (LDO): opinione degli analisti Capital.com
La performance di prezzo di Leonardo negli ultimi due anni riflette un ampio re-rating strutturale delle azioni europee della difesa, supportato dall'aumento degli impegni di spesa NATO, da un forte portafoglio ordini e dal miglioramento delle metriche di redditività. Il movimento del titolo dai bassi €20 di metà 2024 a un picco intraday sopra €66 a marzo 2026 mostra quanto il mercato abbia rivalutato il potenziale di utili a lungo termine dell'azienda, in particolare dopo il piano industriale 2026–2030 e l'acquisizione di Iveco Defence.
Detto questo, il successivo ritracciamento verso il range €49–€52 attraverso maggio e giugno 2026 illustra che il sentiment può cambiare rapidamente, sia a causa di più ampi movimenti di risk-off del mercato, preoccupazioni valutative dopo un forte re-rating, o incertezza sui costi di integrazione e sulle tempistiche di esecuzione.
Ai livelli attuali vicino a €52,66, Leonardo viene scambiata ben al di sotto dei suoi massimi di marzo 2026, ma significativamente sopra la sua base del 2024. Ciò lascia il titolo intrappolato tra un contesto fondamentale costruttivo e un quadro tecnico a breve termine più cauto. La continua crescita del bilancio europeo per la difesa potrebbe supportare lo slancio degli ordini, mentre qualsiasi decelerazione nella volontà politica riguardo agli impegni di spesa, o delusione nei risultati H1 2026 previsti per il 31 luglio 2026, potrebbe pesare sulle azioni.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD Leonardo
Al 15 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Leonardo si attesta al 98,1% acquirenti contro l'1,9% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 96,2 punti percentuali – un'inclinazione fortemente sbilanciata verso le posizioni long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Leonardo 2026
- LDO viene scambiata a €52,66 alle 8:39 UTC del 16 giugno 2026, in aumento di circa il 6,9% da inizio anno rispetto alla chiusura di €49,23 alla fine del 2025.
- I driver chiave includono gli elevati impegni di spesa NATO europei, i forti risultati del Q1 2026, con ricavi in aumento del 7% ed EBITA in aumento del 33%, e l'acquisizione completata di Iveco Defence per €1,60 miliardi.
- Il 15 giugno 2026, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Iveco Defence da parte di Leonardo, mentre Leonardo ha separatamente ottenuto un ordine per 15 elicotteri dall'operatore Avincis.
- I risultati semestrali H1 2026 sono programmati per il 31 luglio 2026, con una data ex-dividendo del 22 giugno 2026 e un dividendo dichiarato di €0,63 per azione.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Leonardo?
Leonardo ha una struttura proprietaria mista, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano che rimane un azionista chiave. Anche gli investitori istituzionali detengono posizioni nell'azienda, riflettendo il ruolo di Leonardo nel settore europeo della difesa e aerospaziale. La proprietà può cambiare nel tempo, quindi i trader spesso esaminano i materiali più recenti per le relazioni con gli investitori dell'azienda, i documenti normativi e le comunicazioni di borsa per la ripartizione più aggiornata prima di valutare la concentrazione azionaria o i fattori relativi alla governance.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Leonardo a cinque anni?
Le previsioni a cinque anni sulle azioni LDO variano ampiamente perché dipendono da ipotesi sulla spesa per la difesa, la conversione del portafoglio ordini, i margini, l'integrazione di Iveco Defence e le condizioni più ampie del mercato azionario. L'articolo si concentra sui target di terze parti a 12 mesi, che si raggruppano intorno a €61,50–€83, piuttosto che sulle previsioni a lungo termine. Qualsiasi visione a cinque anni dovrebbe essere trattata come incerta, poiché i cambiamenti nelle politiche, nei cicli di approvvigionamento, nella consegna degli utili e nei multipli di valutazione possono influenzare materialmente le aspettative di prezzo future.
Leonardo è un buon titolo da acquistare?
Se Leonardo sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla visione di mercato. L'azienda ha beneficiato di una maggiore spesa europea per la difesa, forti risultati del Q1 2026 e un sostanziale portafoglio ordini, ma il prezzo delle azioni è anche sceso dal suo massimo di marzo 2026. Ciò mostra quanto rapidamente il sentiment possa cambiare. Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione.
Le azioni Leonardo potrebbero salire o scendere?
Le azioni Leonardo potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. I fattori al rialzo possono includere la continua crescita del bilancio europeo per la difesa, lo slancio degli ordini, il miglioramento dei margini e l'integrazione riuscita di Iveco Defence. I rischi al ribasso possono includere utili inferiori alle attese, pressione valutativa dopo un forte re-rating, ritardi nella conversione degli appalti, costi di integrazione o più ampi sell-off di mercato. Gli indicatori tecnici nell'articolo suggeriscono un quadro a breve termine misto, con momentum sostanzialmente neutrale e nessun trend chiaramente definito in questa fase.
Dovrei investire nelle azioni Leonardo?
La decisione di investire nelle azioni Leonardo dovrebbe basarsi sulla propria ricerca, sulle circostanze finanziarie e sulla tolleranza al rischio. Il titolo è aumentato significativamente dai suoi livelli del 2024, ma rimane al di sotto del suo picco di marzo 2026, il che sottolinea sia il potenziale che i rischi dell'esposizione azionaria. Potresti voler considerare i fondamentali, i segnali tecnici, le opinioni degli analisti e i prossimi utili, ma questo contenuto non dovrebbe essere trattato come consulenza di investimento.
Posso negoziare CFD Leonardo su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Leonardo su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'attività sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.