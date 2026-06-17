Azioni Leonardo: ordine Avincis, accordo Iveco

Leonardo S.p.A. (LDO) è scambiata a €52,66 nelle prime contrattazioni europee alle 8:39 UTC del 16 giugno 2026, all'interno di un range intraday di €51,94–€53,83. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment verso Leonardo è stato influenzato da diversi sviluppi a breve termine. Il 15 giugno 2026, Reuters ha riportato che l'azienda ha ottenuto un ordine per 15 elicotteri – 10 modelli AW169 e cinque AW139 – dall'operatore Avincis, senza divulgazione del valore contrattuale (Reuters, 15 giugno 2026). Separatamente, la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione da parte di Leonardo di Iveco Defence Vehicles, che copre i marchi IDV e ASTRA, superando l'ultimo ostacolo regolamentare per una transazione completata a marzo per €1,60 miliardi (IEU Monitoring, 18 marzo 2026). Il più ampio settore europeo della difesa è stato inoltre supportato dagli elevati impegni di spesa NATO, con gli stati membri che hanno promesso di aumentare la spesa per la difesa verso il 5% del PIL entro il 2035 – un contesto che potrebbe continuare a influenzare la domanda istituzionale per le azioni del settore difesa (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026).

Outlook LDO di terze parti: ordini, spesa per la difesa e target

Al 15 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono opinioni divergenti sull'espansione del bilancio europeo per la difesa, la conversione del portafoglio ordini, l'integrazione di Iveco Defence e le prospettive di margine a breve termine. I seguenti riepiloghi sintetizzano le azioni degli intermediari e le stime di consenso acquisite durante quel periodo.

MarketBeat (riconferma Morgan Stanley)

Morgan Stanley ha riconfermato il suo rating Overweight su Leonardo il 1° giugno 2026, mantenendo una posizione costruttiva come azione più recentemente registrata sul titolo nel tracker di MarketBeat. Il panel più ampio di otto analisti monitorati da MarketBeat attribuisce un consenso Moderate Buy, composto da due rating Strong Buy, due Buy e quattro Hold, in un contesto di continuo interesse istituzionale per i titoli europei della difesa (MarketBeat, 16 giugno 2026).

Leonardo IR (panel di copertura azionaria)

La pagina di copertura azionaria dell'investor relations di Leonardo elenca 20 broker sell-side attivi con un target di prezzo medio a 12 mesi di €67,52. Il range va da €56,10 a €83, con Morgan Stanley a €83 (Overweight), BofA-ML a €79,50 (Buy), Barclays a €74 (Overweight), e JP Morgan, Deutsche Bank e Mediobanca ciascuna a €70. Le stime più caute includono Jefferies a €62 (Hold) e Goldman Sachs a €63 (Neutral), riflettendo ipotesi variabili sui tempi di conversione degli appalti di difesa (Leonardo S.p.A., 11 giugno 2026).

Investing.com (consenso sell-side)

Investing.com aggrega le proiezioni di 18 analisti che coprono Leonardo e registra un target di prezzo medio a 12 mesi di €68,67 a metà giugno 2026, all'interno di un range di €61,50–€83. Undici dei 18 analisti hanno una raccomandazione Buy, con l'inclinazione costruttiva che riflette i forti risultati del Q1 2026 e le elevate aspettative di approvvigionamento per la difesa europea (Investing.com, 16 giugno 2026).

MarketScreener (panoramica del consenso)

MarketScreener riporta un consenso medio Outperform per Leonardo su 18 analisti, con un target di prezzo medio a 12 mesi di €68,31, un target massimo di €82 e un target minimo di €61,50, basato su dati acquisiti all'inizio di giugno 2026. La piattaforma rileva che il target medio si colloca circa il 29,80% sopra l'ultimo prezzo di chiusura di €52,63, con lo spread tra le stime massime e minime che riflette opinioni divergenti sul ritmo di espansione dei margini dopo l'integrazione di Iveco Defence (MarketScreener, 2 giugno 2026).

Simply Wall St (aggiornamento fair value e target analisti)

Simply Wall St ha rivisto la sua stima di fair value implicito per Leonardo a circa €80,22, in aumento da circa €54,56, citando target di prezzo degli analisti aggiornati e modifiche di rating miste incorporate nel modello. La piattaforma rileva separatamente che il target di prezzo medio a 12 mesi derivato dagli analisti si è spostato a circa €68,67, poiché le revisioni degli utili e lo slancio del portafoglio ordini hanno spinto a una rivalutazione delle ipotesi di crescita a breve termine (Simply Wall St, 14 giugno 2026).

Sintesi: attraverso queste fonti di terze parti, i target di consenso a 12 mesi per Leonardo si raggruppano in un range di circa €61,50–€83, con stime medie che convergono vicino a €67,50–€68,70. I temi comuni includono la spesa europea per la difesa, i forti risultati del Q1 2026 e l'integrazione di Iveco Defence, mentre i rating Hold e Neutral all'estremità inferiore della distribuzione riflettono disciplina valutativa dopo un sostenuto re-rating.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Leonardo: risultati Q1 2026 e prossima pubblicazione programmata

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato i risultati del Q1 2026 il 5 maggio 2026, riportando nuovi ordini per €9 miliardi, in aumento del 31% su base annua; ricavi di €4,40 miliardi, in aumento del 7%; EBITA di €281 milioni, in aumento del 33%; e free operating cash flow (FOCF) negativo di €411 milioni, un miglioramento del 29% rispetto al Q1 2025 (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026). L'azienda ha confermato la guidance per l'intero anno 2026, con il return on sales (ROS) che ha raggiunto il 6,3% nel trimestre, in aumento di 1,2 punti percentuali su base annua (Investing.com, 5 maggio 2026).

Il comunicato del Q1 ha inoltre rilevato l'upgrade del rating creditizio di Leonardo da parte di Moody's da Baa3 a Baa2 con outlook positivo, e la revisione dell'outlook di S&P da stabile a positivo, con entrambe le azioni citate come riflesso di una solida performance finanziaria e operativa insieme a forti prospettive di crescita (Simply Wall St, 30 maggio 2026). L'acquisizione di Iveco Defence, completata a marzo 2026 per €1,60 miliardi, è stata completamente consolidata nel bilancio al 31 marzo 2026, con il suo contributo al conto economico, agli ordini e al flusso di cassa a partire dal 1° aprile 2026 (Leonardo S.p.A., 6 maggio 2026).

Il prossimo evento programmato sugli utili di Leonardo è la presentazione dei risultati semestrali H1 2026, con la riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per il 30 luglio 2026 e il comunicato sugli utili confermato per il 31 luglio 2026, secondo il calendario finanziario dell'azienda (MarketScreener, 5 maggio 2026). È inoltre programmata una data ex-dividendo del 22 giugno 2026, con un dividendo dichiarato di €0,63 per azione (Stock Analysis, 16 giugno 2026).

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni LDO viene scambiato a €52,66 alle 8:39 UTC del 16 giugno 2026, posizionandosi appena sotto il suo pivot classico a €53,22 e sostanzialmente in linea con una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si raggruppano vicino a €52, €53, €56 e €53, rispettivamente. Il prezzo si mantiene sopra le SMA a breve termine a 10 e 20 giorni di circa €52,15 e €52,37, sebbene la SMA a 100 giorni a €55,82 rimanga elevata sopra. Ciò lascia il quadro a medio termine più misto di quanto suggerisca la sola configurazione a breve termine.

Il momentum è sostanzialmente neutrale. L'RSI a 14 giorni registra 50, una lettura di medio range che non porta alcuna inclinazione direzionale, mentre l'ADX (14) a 11,61 si posiziona ben al di sotto della soglia di 15, indicando l'assenza di un trend definito in questa fase, secondo i dati di TradingView.

Sul lato superiore, l'R1 classico a €57,90 è il primo riferimento sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'R2 a €61,38. Sul lato inferiore, il pivot classico a €53,22 funge da livello di riferimento iniziale, con la SMA a 50 giorni a €53,46 che corre vicino. Un movimento sostenuto al di sotto di quella fascia potrebbe aprire un percorso verso S1 a €49,74 (TradingView, 15 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni LDO è stato scambiato nella fascia bassa-media dei €20 per tutto metà 2024, sostanzialmente in range mentre gli impegni di spesa per la difesa rimanevano in discussione piuttosto che in legislazione. Il titolo ha chiuso a €20,05 il 30 settembre 2024, poco cambiato rispetto a €21,90 all'inizio di luglio.

Il movimento più ampio è iniziato a fine 2024 e ha accelerato nel 2025, quando i membri della NATO hanno formalizzato impegni di spesa più elevati e la guerra della Russia in Ucraina ha mantenuto attive le pipeline di approvvigionamento. LDO ha chiuso il 2024 a €25,90 e ha terminato il 2025 a €49,23 – un guadagno di circa il 90% nell'anno solare, coerente con il più ampio re-rating della difesa europea che ha visto i peer del settore registrare forti rendimenti annuali.

Il rally si è esteso all'inizio del 2026, con LDO che ha raggiunto €66,37 intraday il 12 marzo 2026 – un massimo del set di dati – circa nel momento in cui Leonardo ha presentato il suo piano industriale 2026–2030, che includeva un obiettivo di raddoppiare i profitti entro il 2030. È seguito un ritracciamento attraverso aprile e maggio, con il titolo che ha brevemente toccato €33,83 intraday il 7 aprile 2026 in mezzo a un più ampio sell-off di mercato prima di riprendersi.

LDO ha chiuso a €52,62 il 16 giugno 2026, circa il 6,9% in più rispetto alla chiusura di fine anno 2025 di €49,23, ma circa il 21% al di sotto del picco intraday di marzo 2026 di €66,37.