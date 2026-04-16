Leonardo S.p.A. (LDO) è scambiata a 56,03 € alle 12:51 UTC del 10 aprile 2026, all’interno di un intervallo intraday di 54,92–59,41 € secondo il feed CFD azionario denominato in euro di Capital.com. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione su LDO riflette un più ampio ritracciamento del settore della difesa europeo. Morgan Stanley ha osservato il 2 aprile 2026 che ogni titolo della difesa nell’UE veniva scambiato circa il 20% al di sotto dei recenti massimi, attribuendo il calo principalmente a una revisione al ribasso delle valutazioni guidata dal sentiment piuttosto che a un deterioramento degli utili sottostanti. Il P/E forward del settore si è compresso da circa 23x a circa 20x, collocandosi in quella che gli analisti di Morgan Stanley guidati da Ross Law hanno definito “la parte bassa dell’intervallo 20–25x, che riteniamo rifletta più accuratamente i fondamentali” (Investing.com, 2 aprile 2026).

La debolezza coincide anche con vendite diffuse sui mercati azionari europei legate all’escalation tariffaria statunitense dopo l’annuncio di dazi reciproci del 2 aprile 2026 da parte del presidente Trump, che ha pesato sul FTSE MIB e sugli indici europei più ampi (TradingView, 2 aprile 2026). Tuttavia, il flusso di notizie specifiche sulla società è rimasto costruttivo. Il Piano Industriale aggiornato 2026–2030 di Leonardo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 marzo 2026, prevede ordini cumulati per 142 miliardi di euro entro il 2030 (Leonardo, 12 marzo 2026) e individua circa 6 miliardi di euro di nuove opportunità di business derivanti dall’architettura di difesa Michelangelo Dome tra il 2026 e il 2030 (Leonardo, 12 marzo 2026).

Previsioni sul titolo Leonardo 2026–2030: target di prezzo di terze parti

All’8 aprile 2026, le previsioni di terze parti sul titolo Leonardo riflettono un ciclo di revisione al rialzo successivo al Piano Industriale, che ha però incontrato nuove incertezze dopo l’emergere di notizie su un possibile cambio al vertice dell’azienda.

Investing.com (consenso sell-side)

Investing.com aggrega le previsioni di 18 analisti che coprono Leonardo e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di 68,59 €, con una stima alta di 79,50 € e una bassa di 50,50 €, insieme a un consenso prevalente Buy. La dispersione riflette una forte divergenza tra analisti più cauti con rating Hold, che citano valutazioni elevate dopo il rally pluriennale di LDO, e broker con rating Overweight, che evidenziano l’espansione dei budget della difesa europea come principale driver degli utili (Investing.com, 10 aprile 2026).

Alpha Spread (aggregazione consenso)

Alpha Spread raccoglie le stime degli analisti di Wall Street per Leonardo e riporta una previsione media a 12 mesi di 69,12 €, con un massimo di 83,48 € e un minimo di 50,50 €. L’aggregatore osserva che il consenso deriva da più previsioni a 12 mesi e riflette un orientamento generale Outperform tra gli analisti, sostenuto da aspettative di crescita dei ricavi a doppia cifra nel periodo del Piano Industriale 2026–2030 (Alpha Spread, 10 aprile 2026).

MarketBeat (rating di consenso)

MarketBeat registra un consenso Moderate Buy per l’ADR OTC di Leonardo (FINMY), basato su un Strong Buy, due Buy e tre Hold, includendo analisti come Barclays (Overweight, target 68 €) e Jefferies (Buy). La distribuzione dei rating segue un ciclo di revisioni positive guidato dal superamento delle attese sugli utili FY2025 e dalla presentazione del Piano Industriale del 12 marzo, con l’ADR scambiato a 36,22 $ in quella data (MarketBeat, 1 aprile 2026).

MarketBeat (consenso, 7 aprile)

MarketBeat registra un consenso Buy, con la composizione aggiornata a due Strong Buy, due Buy e due Hold, a seguito di upgrade da parte di Barclays e Citigroup. La nota evidenzia FINMY in calo di circa il 5,7% a 32,91 $ in quella sessione, al di sotto della media mobile a 50 giorni di 34,09 $, nel contesto del sell-off di mercato legato all’escalation tariffaria statunitense (MarketBeat, 7 aprile 2026).

MarketScreener (rischio sostituzione CEO)

MarketScreener riporta che le azioni Leonardo sono scese dell’8,1% dopo notizie secondo cui il CEO Roberto Cingolani potrebbe non essere riconfermato, introducendo incertezza sulla governance dopo un periodo in cui il titolo era salito di circa il 400% in tre anni. Il report, citando La Repubblica, indica Lorenzo Mariani di MBDA Italia come possibile successore, sottolineando che la conferma finale da parte del governo italiano è ancora in attesa nell’ambito di un più ampio rinnovo delle società controllate dallo Stato (MarketScreener, 8 aprile 2026).

Conclusione

Nel complesso, queste fonti convergono su un target medio a 12 mesi nell’intervallo 68–69 € e su un consenso prevalentemente Buy o Outperform, mentre le notizie sulla successione del CEO hanno introdotto un fattore di rischio specifico che il mercato non aveva ancora pienamente incorporato al 10 aprile 2026.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte e non possono tenere conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo LDO: analisi tecnica

Il titolo LDO è scambiato a 56,03 € alle 12:51 UTC, al di sotto di un cluster di medie mobili, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente intorno a 60 €, 58 €, 55 € e 52 €, secondo i dati TradingView. La SMA a 100 giorni vicino a 54,87 € segnala acquisto, mentre tutte le SMA di breve termine (da 10 a 50 giorni) indicano vendita, riflettendo il ritracciamento dai massimi di marzo. Anche la Hull moving average (9) a 57,52 € segnala vendita, coerente con un momentum ribassista nel breve termine.

Il momentum è contenuto. L’RSI a 14 giorni è a 43,09, in territorio neutrale e senza condizioni di ipervenduto, mentre il MACD (12, 26) a −0,32 mantiene un segnale di vendita. L’ADX (14) a 15,42 è appena sopra la soglia di 15, suggerendo una tendenza debole piuttosto che consolidata.

Al rialzo, il pivot point classico a 59,60 € rappresenta il riferimento più vicino; una chiusura giornaliera sopra questo livello potrebbe aprire la strada al livello R1 vicino a 64,70 €. Al ribasso, il pivot S1 a 52,94 € è il supporto più rilevante sotto i prezzi attuali, con la SMA a 200 giorni intorno a 52 € che offre un ulteriore livello di supporto di lungo termine (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa analisi tecnica è fornita a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione di acquisto o vendita.

Storico del prezzo delle azioni Leonardo (2024–2026)

Il prezzo di LDO ha chiuso a 21,70 € l’11 aprile 2024, iniziando una graduale salita che ha portato il titolo a chiudere il 2024 a 25,90 €, con un guadagno di circa il 19,4%, nel contesto del repricing del settore difesa europeo.

Nel 2025, il movimento si è accelerato. LDO ha aperto l’anno a 26,07 € ed è salito rapidamente in primavera, prima di correggere brevemente a 39,33 € il 7 aprile 2025 a causa della volatilità legata ai dazi USA, per poi recuperare e chiudere il 2025 a 49,23 €, con un guadagno annuo di circa l’88,8%, sostenuto dall’aumento dei budget per la difesa in Europa e dal miglioramento degli utili.

Il rally è proseguito nel 2026. LDO ha aperto l’anno a 51,46 € e ha accelerato dopo i solidi risultati FY2025 e la presentazione del Piano Industriale del 12 marzo, raggiungendo un massimo intraday di 66,37 € il 12 marzo 2026. Da allora il titolo ha corretto, chiudendo a 56,16 € il 10 aprile 2026, in rialzo di circa il 9,1% da inizio anno e del 32,7% su base annua, con la recente debolezza attribuita a vendite di mercato più ampie e all’incertezza sulla successione del CEO.