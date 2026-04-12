Intel Corporation (INTC) quota a $55,69 alle 13:22 UTC dell'8 aprile 2026, vicino al massimo di un range intraday di $49,70–$55,76. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il movimento dei prezzi riflette due catalizzatori specifici della società della settimana precedente. Il 1° aprile 2026, Intel ha confermato che avrebbe riacquistato la quota azionaria del 49% di Apollo Global Management nello stabilimento di chip Fab 34 a Leixlip, Irlanda, per $14,2 miliardi, finanziati con liquidità e circa $6,5 miliardi di nuovo debito, con la società che ha descritto l'operazione come accrescitiva per l'utile per azione in corso (Reuters, 1° aprile 2026). Il 7 aprile 2026, Intel ha annunciato di essersi unita al progetto di complesso di chip AI Terafab di Elon Musk insieme a SpaceX, Tesla e xAI, puntando a 1 terawatt all'anno di capacità di calcolo per applicazioni AI e robotica, con le azioni Intel in rialzo di circa il 2%–3% sulla notizia (MarketScreener, 7 aprile 2026). Il supporto più ampio del settore è arrivato dalla continua domanda di infrastrutture AI, con Deloitte che prevede vendite globali di semiconduttori di $975 miliardi nel 2026 (Deloitte, 5 febbraio 2026), mentre gli investitori attendono anche i risultati del Q1 2026 di Intel, programmati per il 23 aprile 2026 (MarketBeat, 6 aprile 2026).

Previsioni azioni Intel 2026–2030: target di prezzo di terze parti

All'8 aprile 2026, le previsioni sulle azioni Intel di terze parti riflettono un'ampia gamma di opinioni, influenzate dall'esecuzione della fonderia della società, dal posizionamento nell'infrastruttura AI e dalle aspettative contrastanti sugli utili in vista dei risultati del Q1 2026 previsti per il 23 aprile 2026.

Rosenblatt Securities (visione aziendale – rating sell)

Rosenblatt Securities mantiene una previsione di $30 per le azioni INTC con un rating sell. La posizione cauta della società riflette preoccupazioni sul margine netto negativo di Intel e sul ritmo di esecuzione della rampa della fonderia rispetto al guadagno elevato del titolo dall'inizio dell'anno (MarketBeat, 7 aprile 2026).

Wells Fargo (aumento del target – equal weight)

Wells Fargo ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Intel a $55 da $45 mantenendo un rating equal weight, con il target rivisto che implica circa il 5,9% di rialzo rispetto al prezzo del titolo al momento dell'azione. La società ha affermato che la narrativa avanzata della fonderia di Intel, inclusa la partnership Terafab e i colloqui sul packaging avanzato con gli hyperscaler, ha supportato un caso base più elevato, anche se il consenso degli analisti più ampio è rimasto cauto (MarketBeat, 7 aprile 2026).

MarketBeat (consenso Wall Street)

MarketBeat aggrega 37 rating di analisti di Wall Street, riportando un rating di consenso Reduce con un target di prezzo medio a 12 mesi di $46,19, all'interno di un range di $30–$70. Il consenso riflette l'ampia divisione tra la cautela sell-side sul margine netto negativo di Intel e le deboli prospettive EPS forward, e un sottoinsieme di opinioni più rialziste ancorate al pivot AI e della fonderia della società (MarketBeat, 8 aprile 2026).

KeyBanc (overweight)

L'analista di KeyBanc John Vinh ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Intel a $70 da $65, mantenendo un rating overweight, implicando circa il 38,9% di rialzo rispetto al prezzo di INTC al momento dell'azione. Vinh cita le carenze in corso di unità di elaborazione centrale e chip di memoria come un vento favorevole strutturale della domanda, notando che le mosse di produzione di Intel, incluso il riacquisto della quota di Fab 34 in Irlanda, supportano la fiducia nei ricavi a breve termine (Investing.com, 6 aprile 2026).

Yahoo Finance (panoramica target annuale completo)

Yahoo Finance nota che il target di prezzo individuale più alto a 12 mesi per Intel in quel momento era di $66 per azione, stabilito da Tigress Financial, che ha mantenuto un rating buy insieme al suo target. L'articolo inquadra la gamma di stime sell-side come spanning da hold cauti vicino a $30 fino al caso rialzista di $66, con il guadagno dall'inizio dell'anno di Intel che già prezza gran parte del turnaround previsto, una visione ripresa da diversi analisti che segnalano il rischio di esecuzione prima dei risultati del Q1 2026 (Yahoo Finance, 13 marzo 2026).

Da asporto: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Intel vanno da $30 (Rosenblatt, sell) a $70 (KeyBanc, overweight), con il consenso di Wall Street che si aggrega vicino a $46,19 e un rating Reduce. Il filo conduttore è che i progressi della fonderia e il posizionamento AI supportano i casi più ottimisti, mentre il margine netto negativo e l'incertezza sull'esecuzione ancorano la maggioranza cauta.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni INTC: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni INTC quota a $55,69 alle 13:22 UTC dell'8 aprile 2026, ben al di sopra della sua struttura di medie mobili a breve e lungo termine. Le medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa $46 / $46 / $43 / $36, secondo i dati TradingView, con il prezzo che quota sopra tutti e quattro i livelli e un allineamento 20-sopra-50 intatto sia per le famiglie semplici che esponenziali. La media mobile Hull (9) a $52,67 aggiunge una lettura a ciclo più breve che registra anch'essa un segnale di acquisto, coerente con il bias rialzista a breve termine attraverso il cluster MA più ampio.

Sul lato degli oscillatori, l'indice di forza relativa a 14 giorni legge 64,68, posizionandolo nel territorio neutrale superiore appena sotto la soglia di ipercomprato convenzionale di 70. L'indice direzionale medio (14) legge 14,40, sotto il livello 15 che tipicamente denota un trend direzionale stabilito, suggerendo che il movimento attuale manca di una forte conferma del trend nonostante la forza del prezzo, secondo TradingView. Il MACD (12, 26) registra un segnale di acquisto a un livello di 1,07, coerente con lo slancio positivo a breve termine, mentre il momentum (10) a 8,90 legge anch'esso come acquisto.

Sul framework dei pivot classici, la resistenza più vicina si trova a R1 ($48,66) – già superata – con R2 a $53,18 e R3 a $61,72 come prossimi riferimenti sopra il prezzo attuale. Al ribasso, il punto pivot classico a $44,64 rappresenta il riferimento iniziale, seguito dallo scaffale SMA a 100 giorni vicino a $43 e S1 a $40,12 se quel livello dovesse cedere, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzi azioni Intel (2024–2026)

Il prezzo delle azioni INTC ha aperto aprile 2024 intorno a $38, ma l'anno si è rivelato difficile. Le azioni sono scese durante l'estate prima di un brusco calo il 1° agosto 2024, quando il titolo ha chiuso a $23,63 dopo risultati trimestrali deludenti e l'annuncio da parte della società di una importante ristrutturazione, inclusa la sospensione dei pagamenti dei dividendi. INTC ha chiuso il 2024 a $20,05, in calo di circa il 48% rispetto al livello di aprile 2024.

La pressione è continuata all'inizio del 2025. Il titolo ha toccato il fondo nel range $17–$18 ad aprile 2025, toccando una chiusura di $17,98 l'8 aprile 2025, mentre l'incertezza tariffaria e le guidance caute pesavano sul sentiment. Una ripresa tentativa durante l'estate ha visto le azioni risalire sopra $25 a metà settembre 2025, prima di chiudere l'anno a $36,93 il 31 dicembre 2025.

Il 2026 è stata una storia diversa. INTC ha aperto l'anno a $37,71 il 2 gennaio 2026 e ha accelerato bruscamente, toccando un massimo intraday di $55,43 il 22 gennaio 2026 sulla scia di un battito degli utili del Q4 2025. Dopo essersi consolidato nel range $43–$50 durante febbraio e marzo, le azioni sono nuovamente salite all'inizio di aprile, chiudendo a $55,54 l'8 aprile 2026.

INTC ha chiuso a $55,54 l'8 aprile 2026, che è circa il 50,4% in più dall'inizio dell'anno e il 208,9% in più su base annua.