Enel (ENEL): Visione degli analisti di Capital.com

Il prezzo delle azioni Enel è aumentato di circa il 41% su base annua al 10 aprile 2026, sostenuto dal piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro e da un programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro. L’attenzione del piano sugli investimenti nelle energie rinnovabili e sulla visibilità degli utili ha attirato una copertura positiva da parte dei broker, con diversi analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo i target di prezzo. Tuttavia, la decisione dell’Italia del febbraio 2026 di aumentare l’aliquota fiscale per le società energetiche introduce un ostacolo alla redditività nel breve termine che potrebbe pesare sui risultati, e il ritracciamento del titolo dal picco di 10,25 € di febbraio suggerisce che il mercato stia monitorando attentamente l’esecuzione.

Dal punto di vista macro, un euro più debole e il miglioramento del sentiment nel settore elettrico europeo offrono un contesto favorevole per utility come Enel. Tuttavia, un valore dell’indice direzionale medio pari a 14,5 indica attualmente un contesto di trend debole, mentre il segnale di vendita della Hull moving average suggerisce un possibile indebolimento del momentum nel breve termine. L’incertezza legata alle politiche commerciali e la sensibilità ai tassi di interesse, particolarmente rilevante per utility ad alta intensità di capitale, restano fattori che potrebbero influenzare il titolo in entrambe le direzioni.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Enel

Al 10 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Enel è pari al 92,3% di acquirenti e al 7,7% di venditori, con un vantaggio degli acquirenti di 84,6 punti percentuali, collocando il sentiment in un territorio fortemente sbilanciato sul lato long. Questo dato riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente in risposta agli sviluppi di mercato.

Sintesi – Enel 2026

Enel (ENEL) è scambiata a 9,88 € alle 14:51 UTC del 10 aprile 2026, in rialzo di circa il 41% su base annua e del 68% rispetto ai minimi di aprile 2024 intorno a 5,88 €. I principali driver includono il piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro, il buyback da 1 miliardo di euro e una copertura positiva da parte dei broker come J.P. Morgan (10,40 €), Jefferies (10,60 €) e Goldman Sachs (12 €). L’aumento della tassazione sulle società energetiche in Italia nel febbraio 2026 rappresenta un ostacolo agli utili nel breve termine, mentre il contesto del settore utility europeo rimane complessivamente favorevole grazie ai temi legati alla sicurezza energetica.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.