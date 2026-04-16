Previsioni azioni Enel: piano strategico, upgrade dei brokerEnel è una utility italiana quotata in Borsa Italiana, con l'attenzione attuale focalizzata sul piano 2026–2028 da 53 miliardi di euro, target aggiornati dei broker e programma di buyback da 1 miliardo di euro. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Enel S.p.A. (ENEL) quota a 9,88 euro alle 14:51 UTC del 10 aprile 2026, all'interno del range intraday di seduta di 9,805–9,90 euro. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il piano strategico 2026–2028 di Enel da 53 miliardi di euro è stato annunciato al Capital Markets Day del 23 febbraio 2026. Il piano prevede un EPS di 0,80–0,82 euro entro il 2028 e un tasso di crescita annuo composto del dividendo di circa il 6%, insieme a un programma di buyback azionario da 1 miliardo di euro sul mercato (Enel Group IR, 22 febbraio 2026). Anche i mercati azionari europei più ampi hanno mostrato resilienza, con lo STOXX 600 che ha registrato il miglior rialzo giornaliero in oltre quattro anni l'8 aprile 2026, chiudendo a 613,50 in un rally di sollievo guidato dal cessate il fuoco in Iran (Reuters, 8 aprile 2026).
Previsioni azioni Enel 2026–2030: target di prezzo di terze parti
Al 10 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono una gamma di opinioni influenzate dal piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro della società, dalla controversia sulla concessione brasiliana che riguarda la sua unità Enel São Paulo e dal contesto più ampio delle utilities europee.
J.P. Morgan (Buy, target confermato)
L'analista di J.P. Morgan mantiene un rating Buy con una previsione azionaria ENEL a 12 mesi di 10,40 euro. La posizione positiva della banca riflette fiducia nella traiettoria degli utili di Enel e nel suo quadro di allocazione del capitale 2026–2028, con il target posizionato circa il 5% sopra l'ultima chiusura di 9,88 euro (MarketScreener, 9 aprile 2026).
Jefferies (Buy, target alzato poi confermato)
L'analista di Jefferies Arturo Murua ha alzato il target di prezzo a 12 mesi su Enel a 10,60 euro da 10 euro, per poi riconfermare quel target l'8 aprile 2026 mantenendo un rating Buy. Murua cita il piano strategico aggiornato di Enel e la migliore visibilità sugli utili come supporto alla revisione, con il target che rappresenta uno sconto di circa il 12% rispetto alla stima massima di Goldman Sachs (MarketScreener, 8 aprile 2026).
MarketScreener (consensus broker)
MarketScreener aggrega 23 analisti che coprono ENEL e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di 9,963 euro, con un rating di consensus complessivo Outperform. Lo spread tra le stime individuali riflette diverse ipotesi sul percorso di riduzione della leva di Enel, sull'erogazione degli utili e sull'esecuzione del suo programma di spesa in conto capitale fino al 2028 (MarketScreener, 9 aprile 2026).
MarketBeat (consensus, Reduce)
MarketBeat riporta che nove broker che coprono Enel (mercato OTC: ENLAY) assegnano un rating medio di Reduce, composto da due Sell, sei Hold e un Buy. La divergenza dal consensus quotato a Milano riflette una base di copertura OTC più ristretta, con Sanford C. Bernstein tra le note di downgrade citate nell'aggregazione (MarketBeat, 3 aprile 2026).
Goldman Sachs (Buy, target più alto)
L'analista di Goldman Sachs Alberto Gandolfi ha alzato il target di prezzo a 12 mesi su Enel a 12 euro da 11,50 euro, il target individuale più alto divulgato tra i broker di copertura a quella data, riconfermando un rating Buy. La revisione cita il programma di buyback azionario da 1 miliardo di euro in corso di Enel e la traiettoria della sua pipeline di investimenti nelle energie rinnovabili in un contesto di miglioramento dei fondamentali del settore energetico europeo (MarketScreener, 17 marzo 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENEL quota a 9,88 euro sul grafico giornaliero alle 14:51 UTC del 10 aprile 2026, con il prezzo posizionato sopra un ampio cluster di medie mobili, dove le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni corrono rispettivamente a circa 9,52, 9,52, 9,23 e 8,67 euro, secondo i dati di TradingView. Tutte le 12 medie mobili nel riepilogo di TradingView registrano segnali Buy, riflettendo un allineamento positivo 20-su-50 sia per le medie mobili esponenziali che semplici. La media mobile Hull (9) a 9,956 euro si posiziona sopra l'ultima chiusura e registra un segnale Sell, suggerendo che il momentum di breve termine potrebbe essere in fase di rallentamento all'estremità superiore del range recente.
L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 59,1, posizionandolo in territorio neutrale-superiore, mentre l'indice direzionale medio (14) a 14,5 rimane sotto la soglia di 15, indicando un ambiente di trend debole piuttosto che un movimento direzionale consolidato, secondo i dati degli oscillatori di TradingView.
Il pivot classico R1 a 10,03 euro è il riferimento più vicino sopra l'ultima chiusura; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe mettere in vista R2 vicino a 10,68 euro. Sul lato negativo, il punto pivot classico a 9,49 euro segna il supporto iniziale, con il ripiano della media mobile semplice a 100 giorni vicino a 9,23 euro come prossimo riferimento significativo sotto. Un movimento sostenuto sotto quel livello potrebbe aprire l'area S1 vicino a 8,84 euro (TradingView, 10 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENEL ha chiuso a 5,88 euro l'11 aprile 2024, vicino alla base di una ripresa pluriennale che stava ancora guadagnando slancio in quel momento.
Da quel livello di aprile 2024, ENEL si è mosso costantemente al rialzo per il resto del 2024 e nel 2025, chiudendo il 2024 a 6,90 euro il 30 dicembre. Il titolo ha esteso quel momentum durante il 2025, aggiungendo circa il 26,3% nell'anno solare per chiudere a 8,88 euro il 30 dicembre 2025, riflettendo un ampio re-rating dei nomi delle utility europee mentre la sicurezza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili attiravano l'attenzione degli investitori.
Il rally è continuato nel 2026. ENEL ha aperto l'anno a 9,01 euro il 2 gennaio e ha spinto fino a un massimo di seduta di 10,33 euro il 27 febbraio 2026, il punto più alto nel dataset biennale, in seguito al Capital Markets Day di Enel, durante il quale la società ha svelato il suo piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro. Il titolo si è ritirato da quei livelli durante marzo prima di recuperare fino all'attuale ultima chiusura di 9,88 euro il 10 aprile 2026.
ENEL ha chiuso a 7,01 euro il 10 aprile 2025; l'attuale ultima chiusura di 9,88 euro rappresenta un guadagno anno su anno di circa il 41,0% e un rialzo di circa il 68,0% dalla base di aprile 2024.
Leonardo è un buon titolo da acquistare?
Se Leonardo sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di un investitore, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla visione del settore difesa. I risultati recenti, la maggiore spesa per la difesa europea e il piano industriale dell'azienda hanno supportato l'interesse per il titolo, ma valutazione, volatilità di mercato e cambiamenti di governance aggiungono anche rischio. Un forte rialzo del prezzo azionario non elimina il rischio di ribasso, quindi la questione è meno se il titolo sia 'buono' e più se si adatti a un particolare approccio.
Le azioni Leonardo potrebbero salire o scendere?
Le azioni Leonardo potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i fattori specifici dell'azienda e quelli esterni. Sul lato positivo, gli investitori potrebbero concentrarsi sulla crescita degli ordini, sull'espansione del budget difesa, sulla consegna degli utili e sull'esecuzione del Piano Industriale 2026–2030. Sul lato negativo, il prezzo azionario potrebbe rimanere sensibile alla pressione valutativa, alla debolezza generale del mercato azionario, al sentiment di rischio legato ai dazi e all'incertezza collegata ai cambiamenti di leadership. In pratica, sia i driver rialzisti che ribassisti possono influenzare l'azione dei prezzi contemporaneamente.
Posso fare trading sui CFD Leonardo su Capital.com?
Sì, puoi fare trading sui CFD Leonardo su Capital.com. Il trading di CFD azionari ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.
Enel (ENEL): Visione degli analisti di Capital.com
Il prezzo delle azioni Enel è aumentato di circa il 41% su base annua al 10 aprile 2026, sostenuto dal piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro e da un programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro. L’attenzione del piano sugli investimenti nelle energie rinnovabili e sulla visibilità degli utili ha attirato una copertura positiva da parte dei broker, con diversi analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo i target di prezzo. Tuttavia, la decisione dell’Italia del febbraio 2026 di aumentare l’aliquota fiscale per le società energetiche introduce un ostacolo alla redditività nel breve termine che potrebbe pesare sui risultati, e il ritracciamento del titolo dal picco di 10,25 € di febbraio suggerisce che il mercato stia monitorando attentamente l’esecuzione.
Dal punto di vista macro, un euro più debole e il miglioramento del sentiment nel settore elettrico europeo offrono un contesto favorevole per utility come Enel. Tuttavia, un valore dell’indice direzionale medio pari a 14,5 indica attualmente un contesto di trend debole, mentre il segnale di vendita della Hull moving average suggerisce un possibile indebolimento del momentum nel breve termine. L’incertezza legata alle politiche commerciali e la sensibilità ai tassi di interesse, particolarmente rilevante per utility ad alta intensità di capitale, restano fattori che potrebbero influenzare il titolo in entrambe le direzioni.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Enel
Al 10 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Enel è pari al 92,3% di acquirenti e al 7,7% di venditori, con un vantaggio degli acquirenti di 84,6 punti percentuali, collocando il sentiment in un territorio fortemente sbilanciato sul lato long. Questo dato riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente in risposta agli sviluppi di mercato.
Sintesi – Enel 2026
Enel (ENEL) è scambiata a 9,88 € alle 14:51 UTC del 10 aprile 2026, in rialzo di circa il 41% su base annua e del 68% rispetto ai minimi di aprile 2024 intorno a 5,88 €.
I principali driver includono il piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro, il buyback da 1 miliardo di euro e una copertura positiva da parte dei broker come J.P. Morgan (10,40 €), Jefferies (10,60 €) e Goldman Sachs (12 €).
L’aumento della tassazione sulle società energetiche in Italia nel febbraio 2026 rappresenta un ostacolo agli utili nel breve termine, mentre il contesto del settore utility europeo rimane complessivamente favorevole grazie ai temi legati alla sicurezza energetica.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.