Apple Inc (AAPL) quota a 254,75$ nelle prime contrattazioni europee alle 11:37 UTC del 18 marzo 2026, all'interno di un range intraday di 251,31$–255,13$. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment su AAPL è influenzato da diversi fattori concomitanti. La Federal Reserve conclude mercoledì la sua riunione FOMC di due giorni, con il CME FedWatch che prezza un mantenimento quasi certo dei tassi nell'attuale range target del 3,50%–3,75% (CNBC, 17 marzo 2026). La Fed pubblicherà anche le proiezioni economiche aggiornate, e qualsiasi cambiamento di tono sui futuri tagli potrebbe pesare sulle valutazioni tecnologiche a grande capitalizzazione (Forbes, 5 marzo 2026).

Il CEO di Apple Tim Cook ha smentito le voci sul pensionamento il 17 marzo 2026, rimuovendo un elemento di incertezza dal titolo (AppleInsider, 17 marzo 2026), mentre il contesto macro più ampio rimane instabile, con la chiusura dello Stretto di Hormuz che ha spinto i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile e ha sollevato preoccupazioni sui costi energetici in tutta l'economia (Business Insider, 16 marzo 2026). I ricavi record del primo trimestre fiscale 2026 della società, pari a 143,8 miliardi di dollari, e l'EPS diluito di 2,84$ continuano a fornire un punto di riferimento fondamentale, anche se persistono domande sulle tempistiche di sviluppo dell'AI di Siri e sui costi della supply chain (Yahoo Finance, 30 gennaio 2026).

Previsioni azioni Apple 2026–2030: target price di terze parti

Al 18 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Apple riflettono un'ampia gamma di opinioni, influenzate dai risultati fiscali del primo trimestre 2026 della società, dalla narrativa del ciclo di aggiornamento hardware AI, dalle preoccupazioni sullo sviluppo di Siri e dal contesto macroeconomico più ampio, incluse la politica commerciale e le indicazioni della Federal Reserve. I seguenti target sintetizzano le principali stime degli analisti e del consensus.

Public.com (panoramica del consensus)

Public.com aggrega i rating di 28 analisti e colloca il target price di consensus a 288,30$, con un rating di consensus Buy. La ripartizione mostra il 36% strong buy, 32% buy, 21% hold e 11% sell, con i rialzisti che puntano ai ricavi del primo trimestre di 143,8 miliardi di dollari e alla crescita delle vendite di iPhone del 23,3%, mentre i ribassisti segnalano i ritardi dell'AI di Siri e la continua pressione competitiva da parte di Alphabet (Public.com, 18 marzo 2026).

MarketBeat (snapshot del consensus)

MarketBeat riporta che 36 analisti che coprono Apple assegnano un rating di consensus 'Moderate Buy' con una previsione media a 12 mesi per le azioni AAPL di 297,58$; i target individuali vanno da 170$ a 350$. L'aggregato riflette 22 buy, 12 hold, 1 sell e 1 strong buy, mentre gli analisti valutano il lancio del MacBook Neo a basso costo e della gamma Mac incentrata sull'AI rispetto alla più ampia volatilità di mercato e al rischio geopolitico (MarketBeat, 6 marzo 2026).

Stifel Nicolaus (nota broker)

Stifel Nicolaus ha fissato un target price a 12 mesi di 330$ su AAPL, rappresentando una delle valutazioni più costruttive tra i principali broker al momento. La nota della società citava il ciclo di aggiornamento hardware della società e lo slancio dei ricavi dai servizi come principali supporti, con la domanda di Mac guidata dall'AI segnalata come catalizzatore a breve termine (Cbonds, 2 marzo 2026).

Wedbush (view interna)

L'analista di Wedbush Daniel Ives ha alzato il target price di AAPL a 350$, il più alto di Wall Street, reiterando un rating Outperform, citando l'espansione della gamma Mac alimentata da M5 di Apple come probabile innesco per un ciclo di aggiornamento hardware AI. Ives ha osservato che circa il 50% dei recenti acquirenti di Mac sono acquirenti per la prima volta, il che la società considera come prova di un'espansione del mercato indirizzabile che potrebbe sostenere un rialzo dei ricavi per più trimestri (GuruFocus, 6 marzo 2026).

Tra queste fonti, le previsioni a 12 mesi sulle azioni Apple convergono nell'intervallo 288$–298$, mentre i target individuali dei broker vanno da 239$ nella fascia prudente a 350$ nella più ottimista. Gli analisti citano il ciclo hardware AI, l'esecuzione di Siri e l'incertezza macro come principali fattori di oscillazione.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni AAPL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni AAPL quota a 254,75$ alle 11:37 UTC del 18 marzo 2026, posizionandosi sotto la sua fascia chiave di medie mobili. Le SMA a 20, 50 e 100 giorni si raggruppano strettamente tra 262$ e 267$, con tutte le medie a breve-medio termine sopra il prezzo e che generano segnali di vendita. La SMA a 200 giorni a 246,12$ e l'EMA a 200 giorni a 251,25$ rappresentano il supporto di lungo termine più vicino sotto il prezzo attuale, e il titolo sta scambiando tra quella base di lungo termine e il lato inferiore della fascia di medie mobili.

Il momentum è debole ma non estremo: l'RSI a 14 giorni si attesta a 40,78, una lettura neutrale-bassa che riflette una pressione d'acquisto contenuta senza ancora segnalare territorio di ipervenduto. L'ADX a 19,63 rimane sotto 25, indicando che l'attuale movimento direzionale manca dell'intensità di un trend consolidato, il che lascia il prezzo vulnerabile a condizioni instabili e range-bound vicino a questa fascia.

Al rialzo, il punto pivot classico a 266,85$ è il primo riferimento da superare; una chiusura giornaliera convincente sopra questo livello rimetterebbe in vista il livello R1 a 278,24$. Se il prezzo recuperasse oltre R1 su base sostenuta, R2 vicino a 292,30$ entrerebbe in focus come prossimo riferimento significativo.

Nei ribassi, l'EMA a 200 giorni vicino a 251,25$ fornisce un supporto dinamico iniziale, con la SMA a 200 giorni a 246,12$ che funge da base di lungo termine più ampia appena sotto. Perdere l'area di 246$ in chiusura giornaliera indebolirebbe la struttura di trend di lungo termine e rischierebbe un movimento più profondo verso il pivot classico S1 a 252,79$, e poi verso il livello S2 a 241,39$ (TradingView, 18 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Apple (2024–2026)

Apple (AAPL) è quotata al Nasdaq ed è da tempo uno dei titoli più detenuti a livello globale. Negli ultimi due anni, il prezzo delle azioni ha attraversato diverse fasi distinte, influenzate da risultati trimestrali, narrative sull'AI, preoccupazioni tariffarie e condizioni di mercato più ampie.

Il prezzo delle azioni AAPL ha aperto marzo 2024 vicino a 175$, un livello che ora appare modesto rispetto a dove il titolo avrebbe quotato poco più di un anno dopo. Le azioni sono salite costantemente per tutto il 2024, superando i 200$ per la prima volta nel periodo alla fine di giugno 2024, prima di raggiungere un massimo locale di circa 236,33$ il 15 luglio 2024. È seguito un breve ritracciamento, con il titolo che ha toccato un minimo a breve termine vicino a 196,50$ il 5 agosto 2024 durante un più ampio sell-off di mercato, prima di recuperare per chiudere l'anno a 250,73$ il 31 dicembre 2024.

Il 2025 si è aperto con ulteriore momentum, con AAPL che ha registrato un massimo di chiusura biennale di 280,40$ il 4 dicembre 2025 prima di ammorbidirsi verso fine anno. Tuttavia, l'inizio del 2026 ha portato un'inversione più netta: il titolo è sceso da 273,64$ il 2 gennaio 2026 a 168,53$ il 9 aprile 2025, prima di recuperare successivamente sopra 260$ entro fine febbraio 2026. Questo periodo è stato caratterizzato da una significativa volatilità legata agli annunci tariffari.

AAPL ha chiuso a 255,05$ il 18 marzo 2026, circa il 6,7% in calo da inizio anno rispetto alla chiusura del 31 dicembre 2025 di 272,28$, e circa il 19,5% in rialzo anno su anno rispetto alla chiusura del 18 marzo 2025 di 213,55$.