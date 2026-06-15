IPO di Stripe: come fare trading sulle azioni Stripe

Quali azioni fintech è possibile negoziare?

Sebbene Stripe resti una società privata e senza una data ufficiale per un’IPO, è comunque possibile acquisire esposizione al settore fintech facendo trading su società quotate in borsa che operano nel settore dei pagamenti digitali, dei servizi finanziari e delle infrastrutture della tecnologia finanziaria.

PayPal (PYPL)

PayPal è una delle piattaforme di pagamento digitale più grandi e note a livello mondiale.L'azienda consente a consumatori e ad aziende di effettuare transazioni online, ed è anche proprietaria di Venmo, un'app di pagamento peer-to-peer leader di settore negli Stati Uniti. PayPal offre servizi di “buy now, pay later” (BNPL), transazioni in criptovaluta, e soluzioni di credito alle imprese.

Block (SQ)

Precedentemente denominata Square, Block presta un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui il suo esclusivo sistema point-of-sale (POS), soluzioni di credito alle imprese, e Cash App, una piattaforma mobile di pagamento e investimenti. L'azienda si è espansa nel settore delle blockchain e delle criptovalute attraverso la sua sussidiaria, Spiral. Block compete direttamente con Stripe nel settore dell’elaborazione dei pagamenti per i retailer.

Visa (V) e Mastercard (MA)

Visa e Mastercard dominano il settore dei pagamenti con carta a livello mondiale, elaborando miliardi di transazioni ogni anno. In qualità di network di pagamento, la loro infrastruttura è la colonna portante di numerose transazioni digitali, comprese quelle elaborate da aziende come Stripe. Sia Visa che Mastercard offrono una gamma di prodotti e servizi, tra cui pagamenti contactless, e-commerce e open banking.

SoFi Technologies (SOFI)

SoFi Technologies è una società di servizi bancari digitali e finanza personale che offre servizi di rifinanziamento di prestiti agli studenti, prestiti personali, carte di credito e servizi di investimento. A differenza degli istituti di credito tradizionali, SoFi opera esclusivamente online e ha ampliato il suo ecosistema fintech con il trading di azioni, transazioni in criptovaluta e una divisione di business banking.

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