IPO di Stripe: come fare trading sulle azioni Stripe
Scopri tutto sull’attesissima IPO di Stripe, quali sono i fattori chiave che potrebbero influenzare il prezzo delle sue azioni e come operare sui titoli tecnologici mediante i CFD.
Quando è prevista l'IPO di Stripe?
Stripe non ha ancora annunciato una data ufficiale per la sua offerta pubblica iniziale (IPO).A gennaio 2025, la società era ancora integralmente privatizzata, nonostante le voci che si rincorrono circa una possibile quotazione.
Stando ad alcune indiscrezioni, Stripe avrebbe valutato diverse opzioni di IPO, tra cui una quotazione diretta o un'offerta pubblica tradizionale. Nel 2025, la società di pagamenti online aveva una valutazione di circa 91,5 miliardi di dollari, una cifra decisamente inferiore al picco di 95 miliardi di dollari toccato nel 2021. Sebbene la decisione di raccogliere fondi abbia allontanato una possibile IPO, si è comunque trattato di una mossa indicativa del fatto che Stripe guarderà prima o poi al pubblico mercato per assicurarsi capitali a lungo termine.
Dato che non vi è alcuna conferma ufficiale in merito alle tempistiche di un’eventuale IPO, i trader interessati al settore fintech possono rivolgere le loro attenzioni a competitor già quotati in borsa, ad esempio PayPal, o ad altri provider di servizi di pagamento.
Cos'è Stripe?
Stripe è una società privata di tecnologia finanziaria che fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti e infrastrutture finanziarie per le aziende. Fondata nel 2010 dagli imprenditori irlandesi Patrick e John Collison, Stripe ha due sedi centrali, una a San Francisco, in California, e l’altra a Dublino, in Irlanda.
La piattaforma di Stripe consente alle aziende di accettare pagamenti online e di persona, gestire il fatturato e semplificare tutte le operazioni finanziarie, supportando transazioni con carte di credito e di debito, nonché mediante wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Oltre all'elaborazione dei pagamenti, Stripe offre servizi quali la fatturazione di abbonamenti, il rilevamento di frodi mediante Radar, e il finanziamento delle imprese tramite Stripe Capital.
Nonostante le continue voci su una possibile IPO, Stripe resta una società privata. All'inizio del 2023, la società vantava una valutazione di circa 65 miliardi di dollari, in calo rispetto al record di 95 miliardi di dollari fatto segnare nel 2021.
Cosa può influenzare il prezzo live del titolo Stripe?
Il prezzo live delle azioni Stripe, qualora venisse quotata in borsa, potrebbe essere condizionato da diversi fattori, tra cui il volume delle transazioni, le pressioni dei competitor, gli sviluppi normativi e il macro-sentiment del mercato.
Crescita dei ricavi e volume delle transazioni
Il fatturato di Stripe dipende dalle commissioni che addebita quando viene effettuata una transazione sulla sua piattaforma, per cui le sue performance possono essere influenzate dai pattern di spesa online e dai trend dell'e-commerce a livello mondiale.
Ad esempio, i pagamenti digitali schizzarono alle stelle durante la pandemia da COVID-19, il che portò Stripe a toccare il massimo livello di valutazione nel 2021, pari a 95 miliardi di dollari. Ma poiché la crescita dell'e-commerce ha rallentato nel biennio 2022-2023 e l'elevata inflazione ha frenato la spesa dei consumatori, la valutazione dell'azienda è calata a circa 65 miliardi di dollari dopo il round di finanziamento del 2023. Un continuo rallentamento delle transazioni online, in particolar modo in mercati chiave come quelli di Stati Uniti ed Europa, potrebbe avere ripercussioni sul potenziale prezzo delle azioni Stripe.
Contesto competitivo
Stripe è in concorrenza diretta con PayPal e Block nel comparto dei pagamenti digitali, una nicchia del settore fintech. Ne consegue che il prezzo delle azioni Stripe potrebbe essere influenzato da variazioni della quota di mercato, lanci di nuovi prodotti o partnership strategiche all'interno del settore. Se un competitor introduce soluzioni di elaborazione a costi inferiori o stipula partnership esclusive con retailer di spicco, il vantaggio competitivo di Stripe potrebbe ridursi.
Di contro, innovazioni quali il rilevamento avanzato delle frodi, soluzioni finanziarie integrate o il miglioramento degli strumenti di sviluppo possono rafforzare la posizione di Stripe. Anche il successo dei suoi prodotti di banking-as-a-service e di finanziamento, come Stripe Treasury e Stripe Capital, potrebbe avere riflessi per il sentiment.
Sviluppi normativi e legali
Stripe è soggetta a supervisione normativa in diverse giurisdizioni. Le modifiche alle normative in materia di pagamenti, alle leggi sulla privacy dei dati o ai requisiti antiriciclaggio (AML) potrebbero comportare costi di compliance o vincoli operativi.
Se i governi dovessero introdurre norme più severe per disciplinare i pagamenti digitali o le transazioni transfrontaliere, Stripe potrebbe essere costretta a rivedere il proprio modello di business. Anche gli esiti di vertenze legali in corso, quali controversie sulle commissioni interbancarie o sull’ottemperanza alle normative a tutela dei consumatori, potrebbero influenzare la percezione del mercato.
Fattori macroeconomici e tassi di interesse
Nei periodi di crescita economica sostenuta, le aziende sono solite espandersi, con conseguente generazione di volumi di pagamento più elevati che possono incrementare i ricavi di Stripe. Ma congiunture negative, inflazione e aumento dei tassi di interesse possono frenare la spesa dei consumatori e delle imprese, con potenziali ripercussioni sul prezzo del titolo Stripe.
In qualità di società tech a crescita elevata, la valutazione di Stripe potrebbe anche essere suscettibile ai mutamenti di sentiment nei confronti del settore fintech in senso lato. Se i tassi d'interesse restano elevati, le “growth stocks” possono subire pressioni al ribasso poiché i trader potrebbero optare per asset più stabili e in grado di generare reddito.
Sentiment di mercato nei confronti delle IPO fintech
Se le IPO di altre società fintech riscuotono forte successo, se ne possono ricavare indicazioni in merito al modo in cui Stripe potrebbe essere accolta dal pubblico mercato. Se le ultime quotazioni di aziende fintech, come quelle di provider di servizi di pagamento rivali o di fornitori di servizi bancari, hanno esito positivo, se ne può desumere che la domanda sia particolarmente elevata.
Ma se i competitor arrancano dopo l'IPO, magari per via di volatilità dei ricavi, controlli normativi o timori in fatto di redditività, anche il prezzo di un ipotetico titolo Stripe potrebbe risentirne. Anche il sentiment di mercato nei confronti delle società fintech e di sistemi di pagamento potrebbe avere un ruolo nella determinazione della valutazione di mercato post-IPO di Stripe.
Come fare trading sulle azioni Stripe
Se e quando Stripe debutterà in borsa, vi sono alcuni passaggi da seguire prima di poter negoziarne le azioni.
- Scelta di una piattaforma di intermediazioneSeleziona un broker autorevole che consenta di fare trading sulle azioni Stripe. Capital.com offre accesso a migliaia di asset mediante i contratti per differenza (CFD), così da poter speculare sull’andamento dei prezzi senza dover rilevare le azioni sottostanti.
- Creazione di un account di tradingApri un account sulla piattaforma prescelta, inserendo tutti i dati personali richiesti per la verifica dell'identità.
- Effettua un versamentoDeposita denaro sull’account utilizzando il metodo prescelto. Assicurati di disporre dei fondi necessari per effettuare operazioni, ma non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
- Monitoraggio dell'andamento del titoloDopo la quotazione, monitora le azioni Stripe consultando i dati in tempo reale. Segui le notizie relative all’azienda e i report finanziari che pubblica, fattori passibili di condizionare il prezzo delle azioni.
- Effettuazione di un'operazioneQuando ritieni di avere predisposto tutto, inserisci un ordine di mercato o uno limit per acquistare azioni. Valuta di utilizzare ordini stop-loss e take-profit per circoscrivere le potenziali perdite, ma tutelando al contempo i profitti.
Per saperne di più sui contratti per differenza, consulta la nostra guida al trading di CFD.
Quali azioni fintech è possibile negoziare?
Sebbene Stripe resti una società privata e senza una data ufficiale per un’IPO, è comunque possibile acquisire esposizione al settore fintech facendo trading su società quotate in borsa che operano nel settore dei pagamenti digitali, dei servizi finanziari e delle infrastrutture della tecnologia finanziaria.
PayPal (PYPL)
PayPal è una delle piattaforme di pagamento digitale più grandi e note a livello mondiale.L'azienda consente a consumatori e ad aziende di effettuare transazioni online, ed è anche proprietaria di Venmo, un'app di pagamento peer-to-peer leader di settore negli Stati Uniti. PayPal offre servizi di “buy now, pay later” (BNPL), transazioni in criptovaluta, e soluzioni di credito alle imprese.
Block (SQ)
Precedentemente denominata Square, Block presta un'ampia gamma di servizi finanziari, tra cui il suo esclusivo sistema point-of-sale (POS), soluzioni di credito alle imprese, e Cash App, una piattaforma mobile di pagamento e investimenti. L'azienda si è espansa nel settore delle blockchain e delle criptovalute attraverso la sua sussidiaria, Spiral. Block compete direttamente con Stripe nel settore dell’elaborazione dei pagamenti per i retailer.
Visa (V) e Mastercard (MA)
Visa e Mastercard dominano il settore dei pagamenti con carta a livello mondiale, elaborando miliardi di transazioni ogni anno. In qualità di network di pagamento, la loro infrastruttura è la colonna portante di numerose transazioni digitali, comprese quelle elaborate da aziende come Stripe. Sia Visa che Mastercard offrono una gamma di prodotti e servizi, tra cui pagamenti contactless, e-commerce e open banking.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies è una società di servizi bancari digitali e finanza personale che offre servizi di rifinanziamento di prestiti agli studenti, prestiti personali, carte di credito e servizi di investimento. A differenza degli istituti di credito tradizionali, SoFi opera esclusivamente online e ha ampliato il suo ecosistema fintech con il trading di azioni, transazioni in criptovaluta e una divisione di business banking.
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Quanto tempo ci vorrà prima di poter fare trading sulle azioni Stripe?
Stripe resta tuttora una società privata, ovvero le sue azioni non sono ancora disponibili per operazioni sul mercato pubblico. Finché la società non annuncerà e concluderà la sua IPO, non sarà possibile acquistare o vendere azioni Stripe attraverso le borse tradizionali o mediante CFD.
Nonostante si parli incessantemente di una possibile quotazione, Stripe non ha ancora indicato un’effettiva tempistica per la sua IPO. La società ha già valutato opzioni quali una quotazione diretta o un'offerta pubblica tradizionale, ma non vi è stata alcuna conferma di formalizzazione di un piano.
Se si vuole acquisire esposizione al settore dei pagamenti digitali, però, vi sono alternative che annoverano società già quotate in borsa, tra cui Visa e Mastercard, che dominano il mercato dei pagamenti digitali a livello mondiale, o Block, che gestisce Square e Cash App. Ma si può anche puntare su aziende che si affidano all'infrastruttura di pagamento di Stripe, come Amazon.
Se Stripe opterà effettivamente per un'IPO, verranno rese note ulteriori informazioni in merito alla sua struttura azionaria, alla borsa prescelta per la quotazione e alla disponibilità di contrattazione. Fino ad allora, non sarà chiaramente possibile negoziare il titolo Stripe.
FAQ
Quando è prevista l'IPO di Stripe?
Stripe non ha ancora comunicato una data ufficiale per la sua offerta pubblica iniziale (IPO). Nonostante i continui rumor, la società resta interamente privata. Un eventuale comunicato in merito a un’IPO includerà dati quali la borsa sulla quale intende quotarsi e il prezzo delle azioni.
Come posso fare trading o investire in Stripe prima della sua IPO?
Fino a quando Stripe non si quoterà, le sue azioni non saranno disponibili per operazioni in borsa, né mediante piattaforme di CFD. È possibile che alcuni trader istituzionali abbiano accesso alle azioni Stripe attraverso mercati privati secondari, ma queste opportunità sono in genere riservate a investitori che rispondono a determinati requisiti. Chi intende esporsi al settore fintech può valutare di investire in società già quotate come PayPal o Block, accessibili anche tramite piattaforme di CFD, che consentono di speculare sulle oscillazioni dei prezzi senza dover detenere le azioni sottostanti.
Le azioni Stripe saranno disponibili per il trading di CFD?
Se Stripe decidesse effettivamente di quotarsi in borsa, è possibile che le sue azioni vengano rese disponibili per il trading mediante i CFD, posto che rientrino nell'offerta del broker. È consigliabile contattare il proprio provider di CFD per scoprire se prevede di inserire le azioni Stripe tra gli strumenti negoziabili dopo un’ipotetica IPO.
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