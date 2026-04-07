Cryptos vs actions : comment les trader ?
Comment le trading de cryptomonnaies se compare-t-il à celui des actions ? Ci-dessous, nous examinerons les différences essentielles à connaître entre ces classes d’actifs, de la volatilité et de la liquidité à la réglementation et aux heures de trading – ainsi que quelques similitudes.
Cryptos vs actions : un aperçu
Lorsqu’on compare les cryptos aux actions (ces dernières tradées chez nous via actions), on relève plusieurs différences clés qui influencent les stratégies de trading et les résultats.Les cryptomonnaies offrent une forte volatilité, un trading 24 h/24 et 7 j/7, ainsi que moins de contraintes réglementaires, ce qui peut séduire ceux qui recherchent des opportunités rapides et des horaires de trading flexibles.
Actions, en revanche, sont plus réglementées, généralement moins volatiles et offrent une stabilité relative grâce à la performance sous-jacente de l’entreprise, ce qui peut attirer les traders en quête d’un environnement plus structuré. Voir le graphique ci-dessous pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de ces deux instruments.
Pourquoi trader des cryptomonnaies ?
Les cryptomonnaies peuvent séduire les traders pour diverses raisons, allant du fort potentiel de croissance à l’accès permanent au marché. Voici les principales raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de trader des cryptos.
Accès au trading 24 h/24 et 7 j/7
Les marchés des cryptomonnaies fonctionnent en continu, vous offrant la flexibilité de trader à toute heure sans être limité par les horaires traditionnels des marchés ou des banques.
Potentiel de rendements élevés
Les cryptomonnaies sont connues pour leur forte volatilité et leur potentiel de croissance rapide, offrant souvent des rendements importants pouvant dépasser ceux des classes d’actifs plus traditionnelles. Cependant, cela signifie également un risque plus élevé de pertes, ce qui rend essentiel d’aborder le trading de cryptos avec prudence.
Innovation et diversification du portefeuille
Trader des cryptomonnaies permet d’être exposé aux technologies de pointe et aux innovations. Cela offre également un moyen unique de diversifier un portefeuille, en permettant aux investisseurs d’équilibrer les actifs traditionnels avec les monnaies numériques.
Accès aux CFD
Lorsque vous tradez des cryptomonnaies via des CFD auprès d’un courtier en produits dérivés, vous pouvez accéder à l’effet de levier (également appelé trading sur marge), ce qui signifie que vous pouvez contrôler des positions importantes avec une mise relativement faible. Cela amplifie les gains potentiels, mais aussi les pertes, rendant le trading avec effet de levier risqué.
Quelle que soit la raison pour laquelle vous tradez des cryptomonnaies, il est important de se rappeler qu’elles sont très volatiles et que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
En savoir plus sur les cryptomonnaies.
Pourquoi trader des CFD sur actions ?
Le trading d’actions via des CFD séduit souvent ceux qui recherchent flexibilité et effet de levier sans avoir besoin de propriété directe.Voici plusieurs raisons courantes de choisir les actions.
Accès aux CFD
Les CFD sur actions vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix des actions, en tirant profit tant des marchés haussiers que baissiers sans avoir à détenir l’action sous-jacente. Avec effet de levier (également appelé trading sur marge), vous pouvez obtenir une exposition plus importante avec moins de capital, bien que cela amplifie les pertes ainsi que les gains. Les CFD offrent également un accès aux marchés mondiaux, permettant la diversification et des réactions rapides aux événements du marché.
Ajustements de dividendes
Lors du trading de CFD sur actions, de nombreux courtiers proposent des ajustements de dividendes, qui offrent aux traders des compensations en espèces reflétant les paiements de dividendes des actions sous-jacentes, créant ainsi un potentiel de revenus sans propriété des actions.
Supervision réglementaire
Les marchés boursiers sont réglementés, procurant transparence et protection aux actifs sous-jacents que suivent les CFD. Bien que le trading de CFD soit plus spéculatif, les actifs eux-mêmes sont soumis à une surveillance, offrant une couche de confiance aux traders.
Comment le trading de cryptos diffère de celui des actions ?
Les cryptomonnaies et les actions diffèrent de plusieurs manières, notamment en termes de liquidité habituelle, de sentiment du marché et d’influences externes. Ces facteurs peuvent tous influencer les décisions de trading. Voici un aperçu de ces distinctions pour vous aider à déterminer quel marché correspond le mieux à vos objectifs de trading.
Réglementation
Les actions sont fortement réglementées par des organismes comme la SEC, garantissant la protection des investisseurs, l’équité des marchés et l’obligation pour les entreprises de publier des informations.Cryptodevises, cependant, elles évoluent dans un espace en grande partie non réglementé, bien que cela soit en train de changer progressivement. Pour les traders de CFD, cette différence en matière de réglementation peut signifier qu’une prudence supplémentaire est nécessaire lorsqu’ils tradent des cryptomonnaies.
Statut de propriété
Lorsqu’elles sont achetées directement, les actions représentent une participation dans une entreprise, liant leur valeur à la performance et à la santé financière de celle-ci. Cette valeur intrinsèque rend les actions généralement moins spéculatives. Cependant, lorsqu’elles sont tradées en tant que CFD, vous pouvez spéculer sur les mouvements de cours sans posséder les actions, en vous concentrant uniquement sur les opportunités de marché.
Pendant ce temps, les cryptomonnaies sont des actifs numériques qui peuvent également être détenus directement. Cependant, elles ne représentent pas la propriété d’une entreprise ni d’un actif tangible. Leur valeur dépend de facteurs tels que l’adoption technologique, la demande du marché et le sentiment des investisseurs.
Volatilité
Cryptodevises sont connues pour être bien plus volatiles que les actions, avec de fortes variations de cours provoquées par des facteurs tels que les actualités réglementaires, les évolutions technologiques et le sentiment du marché. Cela les rend attrayantes pour les traders spéculatifs mais plus risquées pour ceux qui recherchent la stabilité.
Actions, en revanche, sont généralement plus stables, avec des cours liés à la performance des entreprises et aux tendances économiques plus larges. Les actions liées aux cryptos offrent un compromis : souvent plus volatiles que les actions traditionnelles, mais moins que les cryptomonnaies, constituant une alternative pour les traders cherchant une exposition partielle aux cryptos. Mais si le trading d’actions peut être moins volatil dans l’ensemble, cela ne signifie pas qu’il l’est toujours. Comme toujours, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Liquidité
Les actions offrent généralement une liquidité plus élevée que la plupart des cryptomonnaies, en particulier pour les grandes entreprises bien établies. Cette liquidité plus élevée peut faciliter l’entrée et la sortie des positions sans affecter significativement le cours de l’actif, ce qui permet de minimiser le slippage.
Cryptodevises peut présenter de fortes différences de volatilité, les principales cryptos comme Bitcoin et Ethereum étant relativement liquides, tandis que des altcoins moins connus comme BONK ou SUI peuvent être plus difficiles à trader sans impact significatif sur le prix. Pour les traders de produits dérivés, cette différence de liquidité mérite d’être prise en compte, car elle peut influencer la capacité à trader aux prix souhaités et à gérer efficacement les risques.
Sentiment du marché et influences externes
Cryptodevises sont très sensibles aux événements dictés par le sentiment, tels que les tendances sur les réseaux sociaux, les déclarations d’influenceurs et les grandes actualités, entraînant de fortes variations de cours.
Actions, tandis que les actions, bien qu’elles soient également impactées par le sentiment, sont davantage influencées par les fondamentaux des entreprises, les données économiques et les mises à jour réglementaires. Pour les traders comparant les cryptos et les actions, ces dernières réagissent souvent de manière plus prévisible aux facteurs externes, tandis que les cryptomonnaies sont plus sujettes à une volatilité alimentée par le sentiment.
Similitudes entre le trading de cryptos et d’actions
Bien que ce soient des classes d’actifs différentes, les cryptos et les actions partagent des dynamiques de trading clés communes. Les deux permettent de spéculer sur les mouvements de cours, qu’ils soient à la hausse ou à la baisse. Les cryptos et les actions reposent également fortement sur l’analyse de marché, les traders utilisant à la fois l’analyse technique et l'analyse fondamentale pour prendre des décisions éclairées.
Les deux types d’actifs sont accessibles via des plateformes proposant des outils tels que l’effet de levier, les CFD, les ordres stop-loss et le trading à haute fréquence. Ce recoupement dans les stratégies et la gestion des risques rend les deux attrayants pour les traders à la recherche d’opportunités spéculatives dans des marchés dynamiques.
Quelles sont les heures de trading des cryptomonnaies et des actions ?
Cryptodevises les marchés fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, offrant une flexibilité inégalée pour les traders, mais aussi le risque de variations soudaines des cours en dehors des heures classiques.
Actions, en revanche, suivent des heures de négociation fixes liées à leurs bourses (par ex., 9h30–16h00 HNE aux États-Unis), avec une activité limitée en dehors des heures. Cette structure offre des mouvements de cours plus prévisibles, concentrés pendant les heures d’ouverture classiques.
En savoir plus sur les heures de trading mondiales : heures de trading.
Qu’est-ce que les actions liées aux cryptomonnaies ?
Les actions liées aux cryptomonnaies sont des titres de sociétés impliquées dans l’industrie des cryptomonnaies ou la technologie blockchain, offrant une exposition indirecte à la croissance et aux développements du marché crypto. Elles peuvent inclure :
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Des sociétés de minage de cryptomonnaies comme Marathon Digital et Riot Blockchain, qui génèrent des revenus en minant des cryptos populaires comme le Bitcoin.
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Des plateformes d’échange de cryptos telles que Coinbase, qui facilitent le trading et la détention des cryptomonnaies pour les clients particuliers et institutionnels.
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Des entreprises de technologie blockchain telles que Block (anciennement Square) et IBM, qui utilisent des solutions blockchain pour optimiser les services financiers, la sécurité des données et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
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Des processeurs de paiement adoptant la crypto tels que PayPal et Visa, qui intègrent les paiements en cryptomonnaies dans leurs plateformes, permettant aux clients d’acheter, de détenir et de dépenser des cryptos.
Investir dans des actions liées aux cryptomonnaies peut offrir une exposition au secteur des cryptos tout en bénéficiant de la stabilité et de la supervision réglementaire du marché boursier traditionnel.
Cryptos vs actions : stratégies de trading potentielles
Bien que les actions et les cryptomonnaies puissent toutes deux être tradées via des CFD, les stratégies diffèrent souvent en raison de facteurs tels que la volatilité du marché, la liquidité et les heures de trading. Vous trouverez ci-dessous deux stratégies simples – l’une pour les actions et l’autre pour les cryptos – afin d’illustrer leurs différences.
Stratégie CFD sur actions : croisement de moyennes mobiles
Une stratégie courante pour les CFD sur actions utilise un croisement de moyenne mobile (MM), où les traders recherchent le croisement d’une MM de plus court terme au-dessus d’une MM de plus long terme comme signal haussier et le croisement en dessous comme un signal baissier. Voici comment cela pourrait être exécuté :
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Surveillez le graphique en unité de 30 minutes – repérez un croisement des MM 20/50 pour confirmer la direction de la tendance.
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Vérifiez une unité de temps inférieure (graphique en 5 minutes ou 15 minutes) – attendez un retracement jusqu’au support, et une confirmation par chandelier avant d’entrer.
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Entrez en position longue – une fois que le support tient, vous pouvez entrer dans la position et placer un stop-loss sous le plus bas du mouvement sur l’unité de temps inférieure.
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Surveillez la position – restez en position tant que la tendance en 30 minutes reste intacte (cours au‑dessus de la MM20).
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Sortez en utilisant le graphique en 30 minutes – vous pouvez choisir de sortir de la position lorsque le cours passe sous la MM20 ou atteint un niveau de résistance clé.
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Vérifiez l’unité de temps inférieure pour affiner – si le cours ne parvient pas à établir de nouveaux sommets, sortez sur l’unité de temps inférieure avant un retournement.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Stratégie CFD crypto : trading de cassure
Étant donné la volatilité élevée des cryptos et leur marché 24 h/24 et 7 j/7, le trading de cassure est une stratégie courante, se concentrant sur les niveaux clés de support et résistance pour interpréter les mouvements de cours.
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Repérez un niveau de résistance clé que le cours a testé plusieurs fois.
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Si le cours franchit la résistance avec un fort volume, vous pouvez choisir d’entrer en position longue.
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Si le cours casse le support, vous pouvez choisir de vendre à découvert.
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Les ordres stop-loss sont placés juste en dehors du niveau de cassure pour gérer le risque.
Cryptos vs actions : lequel est le meilleur pour les traders de produits dérivés ?
Quand il s’agit de choisir entre les cryptos et les actions, ce choix dépend principalement des objectifs de trading et de la tolérance au risque. Pour les traders de produits dérivés recherchant une forte volatilité et des opportunités rapides, les cryptomonnaies peuvent être plus attractives en raison de leur volatilité des prix et de leurs horaires de trading 24 h/24 et 7 j/7. Cependant, pour ceux qui recherchent la stabilité et un environnement bien réglementé, les actions offrent une option plus structurée, liée à la performance des entreprises sous-jacentes.
FAQs
Est-il préférable d’investir dans les cryptomonnaies ou dans les actions ?
Que ce soit mieux d’investir dans les cryptomonnaies ou dans les actions dépend de vos objectifs d’investissement ou de trading et de votre tolérance au risque. Les actions représentent une participation dans des entreprises établies, offrant souvent des dividendes et un potentiel de croissance à long terme lié à la santé financière de l’entreprise. Cela les rend attrayantes pour les investisseurs axés sur la stabilité et les revenus. Les cryptomonnaies, bien que très volatiles et largement spéculatives, offrent une exposition aux technologies innovantes et un potentiel de rendements élevés. Diversifier entre ces deux classes d’actifs peut offrir un équilibre, vous permettant de profiter de la croissance des actifs numériques émergents tout en conservant la stabilité des actions.
Quels sont les principaux risques du trading de cryptos par rapport aux actions ?
Le trading de cryptos et d’actions comportent chacun des risques spécifiques. Les cryptomonnaies sont très volatiles et en grande partie non réglementées, ce qui les rend vulnérables à de fortes fluctuations de cours et aux menaces de cybersécurité, comme le piratage. Les actions, bien que généralement plus stables, restent néanmoins soumises aux fluctuations du marché, aux conditions économiques et aux évolutions réglementaires. Comprendre les risques spécifiques liés à chaque classe d’actifs peut aider les traders à prendre des décisions éclairées en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs financiers.
Puis-je diversifier mon portefeuille avec à la fois des cryptomonnaies et des actions ?
Oui, diversifier votre portefeuille avec à la fois des cryptomonnaies et des actions peut être une stratégie efficace pour équilibrer les rendements potentiels et gérer le risque. Les actions offrent une exposition à des entreprises établies disposant d’une valeur sous-jacente, tandis que les cryptomonnaies présentent un profil à haut risque et à haute récompense dans les marchés des technologies émergentes. La combinaison des deux peut offrir aux investisseurs un mélange de stabilité et de potentiel de croissance, leur permettant de réaliser des gains dans différents secteurs et classes d’actifs.