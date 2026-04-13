交易 Corn Future 差價合約Corn - May 2026
最新大宗商品文章
黃金突破關鍵區間，市場信心成為核心交易主軸
新年伊始，黃金市場呈現出一種「熟悉卻仍引人注目」的走勢。
09:09, 13 1月 2026
黃金突破盤整區
經過超過一週的盤整震盪後，黃金週一終於向上突破，走出清晰的突破行情。此波漲勢突破了三角形整理形態的上軌，突破了上週與前一週的高點，並在當日收盤時站上全日高位。
18:18, 14 11月 2025
黃金突破後走向何方？
本月稍早，黃金成功衝破關鍵阻力位，重新確立其上升趨勢。
18:54, 24 9月 2025
2025-2030年油價走勢預測：第三方價格目標
探索2025年及以後的第三方石油價格預測，涵蓋分析師目標、歷史價格和交易策略。
16:57, 2 6月 2025
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
Reuters News•Europe
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
Reuters News•Europe00:17 (UTC), 10 undefined 2026
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
Reuters News•Europe01:33 (UTC), 9 undefined 2026
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
Reuters News•Europe00:48 (UTC), 8 undefined 2026
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
Reuters News•Europe00:41 (UTC), 7 undefined 2026