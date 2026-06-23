Monzo IPO —— 如何交易 Monzo 股票
Monzo 何時進行 IPO？
截至 2025 年 2 月，Monzo 尚未正式公布其首次公開募股 (IPO) 的具體日期。不過，隨著公司在英國及海外市場的持續擴張，Monzo 正積極評估上市計劃的可行性。憑藉龐大的用戶基礎和「數碼優先」的營運模式，公開上市有望為其帶來更多發展資本。
Monzo 計劃在 2025 年底前完成「IPO 準備」工作，但正式上市的實際時間可能推遲至 2026 年。目前，公司正專注於加強公司治理結構，並推進相關前期工作，為未來順利上市打下良好基礎。
估值
經歷 2024 年的最新一輪融資後，Monzo 的估值約為 45 億英鎊。該公司在上一財年實現首次年度盈利，主要得益於利率上升，以及交易手續費和訂閱收入的提升。
潛在 IPO 地點
關於 IPO 上市地點的討論仍在 Monzo 公司內部進行。首席執行官 TS Anil 傾向於選擇赴美上市，以便借助美國資本市場的深度和科技公司普遍獲得的更高估值。而 Monzo 董事會則更傾向於留在本土市場上市，認為這與其在英國超過 1000 萬的客戶基礎更加匹配。
市場背景
Monzo 正在考慮上市地點之際，英國股市正經歷 IPO 活動大幅下滑的低迷期。2024 年，倫敦 IPO 籌資總額創下歷史新低，引發投資者對市場流動性和估值環境的擔憂。如果 Monzo 最終選擇在倫敦上市，尤其是在金融科技板塊，將可能為英國資本市場注入新活力，重新點燃市場對該領域的關注。
整體來看，儘管 IPO 時間表尚未敲定，Monzo 已在穩步推進上市準備，並正綜合考量最佳的上市時機與地點，以支持其持續增長並最大化股東價值。
什麼是 Monzo？
Monzo 是一家總部位於英國的數碼銀行，提供基於流動應用程式 (App) 的金融服務，包括活期帳戶、儲蓄功能和預算管理工具。自 2015 年成立以來，Monzo 憑藉以客戶為中心、技術驅動的創新方式，迅速成長為業內領先的挑戰者銀行之一，旨在成功打破傳統銀行的營運模式。
Monzo 的核心功能
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App 銀行服務：提供以流動端為主的活期帳戶，支持即時通知與即時消費分析。
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儲蓄與預算工具：推出「儲蓄罐 (Pots)」功能、自動取整儲蓄與消費控制選項。
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境外免手續費：提供費率友好的外匯交易和 ATM 提現服務。
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透支與貸款服務：推出靈活的信貸產品，包括透支額度和個人貸款。
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Monzo Premium 與 Monzo Plus：基於訂閱模式的帳戶服務，提供額外福利，如旅遊保險與虛擬卡等。
Monzo 是一家在英國註冊並持牌的銀行，受金融行為監管局 (FCA) 監管，並為符合條件的客戶存款提供金融服務補償計劃 (FSCS) 保障。
Monzo 的估值變化歷程
Monzo 的估值在近年來穩步上升，反映出其用戶增長迅猛、產品不斷多元化，以及投資者對數碼銀行市場的持續信心。不過，其未來 IPO 的估值將受制於整體市場環境、營收增長表現及盈利預期等多項因素。
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年份
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融資輪次
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估值
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重要進展
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2017 年
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C 輪
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2.8 億英鎊
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獲得英國銀行牌照，從預付卡業務轉型為全功能活期帳戶服務。
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2018 年
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D 輪
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10 億英鎊
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用戶突破 100 萬，拓展信貸產品線。
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2020 年
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G 輪
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12.5 億英鎊
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受新冠疫情影響估值下調，但用戶增長勢頭依然強勁。
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2021 年
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私募融資
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35 億英鎊
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貸款業務與高級帳戶服務推動收入增長，估值回升。
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2024 年
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IPO 前融資
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45 億英鎊
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拓展企業銀行業務、擴大國際市場版圖，豐富訂閱型服務。
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待定
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潛在 IPO
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?
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最終估值將取決於市場環境、營收增長和盈利預期。
Monzo 的收入來源有哪些？
Monzo 是一家完全數碼化營運的銀行，主要透過其流動應用程式 (App) 提供金融服務。不同於傳統銀行，Monzo 不依賴實體網點，而是以技術驅動的無縫體驗為核心，為客戶提供優質服務。
Monzo 的收入來源多種多樣，主要包括以下幾項：
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收入來源
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描述
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交易手續費
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客戶使用 Monzo 卡進行交易時所產生的小額交易分成。
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透支與貸款服務
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透過信貸產品獲取的利息收入。
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訂閱計劃
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透過提供 Monzo Plus 和 Monzo Premium 等增值服務收取訂閱費用。
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第三方平台合作
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透過銷售保險等第三方金融產品獲取的佣金收入。
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企業銀行業務
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來自 Monzo 專為中小企業 (SME) 設計的商業帳戶所產生的服務收入。
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財務指標
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業績趨勢
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收入增長
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截至 2024 年 3 月的財年，收入同比增長 147%，從上一財年的 3.556 億英鎊增至 8 億英鎊。
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盈利能力
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2024 財年實現稅前利潤 1540 萬英鎊，標誌著公司首次實現全年盈利。
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用戶規模
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截至 2023 年 5 月，Monzo 客戶總數達到 970 萬，按客戶數量計算，已躋身英國第七大銀行。
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客戶存款
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截至 2024 財年，客戶存款同比增長 88%，總額達 112 億英鎊。
可能影響 Monzo 即時股價的因素有哪些？
一旦上市，Monzo 的股價將受到多方面因素影響，包括宏觀經濟走勢與公司自身經營表現等。投資者將密切關注其增長潛力、盈利能力以及監管動態。
市場環境與行業趨勢
宏觀經濟趨勢：利率、通貨膨脹和消費者支出習慣將直接影響金融科技企業的估值。利率上升可能提升 Monzo 的貸款收益，但也可能抑制借貸需求；經濟下行則可能影響整體交易活躍度。
挑戰者銀行競爭：Monzo 所在市場競爭激烈，主要對手包括 Starling Bank、Revolut 等數碼銀行，以及不斷加強數碼化轉型的傳統金融機構。市場份額的變動與產品差異化表現將直接影響投資者信心。
IPO 表現：上市初期的股價表現將為未來走勢定下基調。若首日交易活躍、市場反應積極，可能帶動上漲勢頭；若反響不佳，則可能引發短期波動和拋售壓力。
公司基本面與發展前景
收入與盈利能力：投資者將關注 Monzo 是否具備可持續盈利能力，尤其是在訂閱服務、信貸、交易手續費 (interchange fees) 和企業銀行業務等重要收入來源上的表現。鑒於 Monzo 剛剛實現盈利，持續的利潤增長將成為估值支撐的關鍵因素。
用戶增長與參與度：客戶數量持續增長、帳戶使用頻率提升（如存款、交易、貸款、儲蓄等）表明市場對 Monzo 的服務需求旺盛。高用戶參與度，尤其是付費訂閱用戶的粘性，將對估值形成正面支撐。
監管狀況：作為一家受監管的英國銀行，Monzo 需嚴格遵守各項金融監管要求。若面臨監管處罰或政策收緊（如更高的資本金要求），將可能影響其營運靈活性與盈利能力。此外，向美國等新市場擴張同樣將面臨更複雜的監管合規挑戰。
市場情緒與交易活躍度
分析師評級：投行及金融分析師發布的研報將在很大程度上引導市場情緒。若獲得積極評級，可能帶動市場買盤；若遭遇下調或遭質疑其長期盈利能力，則可能引發拋壓。
新聞與市場輿論：安全性漏洞、產品創新、戰略合作、管理層調整等事件都可能影響投資者情緒。Monzo 作為一個社區驅動型品牌，持續贏得用戶信任對於維持其估值尤為關鍵。
空頭倉位與交易量：作為一隻金融科技類股票，Monzo 在上市初期可能經歷較高的波動性。若交易量大，股價可能快速波動；同時，空頭倉位的變動也可能進一步加劇短期市場走勢。
如何交易 Monzo 股票
一旦 Monzo 正式上市，您可以按照以下步驟交易其股票：
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選擇券商平台：選擇一家受監管的券商，並確認其提供 Monzo 股票或相關差價合約 (CFD) 的交易服務。閱讀我們的差價合約 (CFD) 交易指南了解有關差價合約的更多資訊。
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開設交易帳戶：註冊並驗證您的身份。
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帳戶存款：透過您偏好的支付方式向您的帳戶存入資金。
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監控股票表現：持續關注 Monzo 的財務報告及行業相關新聞，及時掌握市場動態。
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下單：使用市價單或限價單買入或賣出股票。考慮設定止損單以管控風險。
借助我們內部分析師的專業見解，幫助您時刻緊跟市場動態。查看我們的新聞與分析專欄，掌握更多即時資訊與專業觀點。
我可以交易哪些金融科技股票？
儘管 Monzo 尚未確認其 IPO 日期，投資者仍可透過交易其他金融科技龍頭公司的股票來參與該領域的投資機會。
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Wise (WISE.L)：專注於國際匯款與跨境銀行服務。
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Adyen (ADYEN.AS)：一家全球支付處理平台，服務客戶包括 Netflix 和 Uber。
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SoFi Technologies (SOFI)：一家總部位於美國的線上銀行，提供個人理財與交易服務。
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Nubank (NU)：一家位於拉丁美洲的業內領先的數碼銀行。
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FIS (FIS) and Fiserv (FI)：為銀行和支付行業提供金融科技基礎設施支持。
閱讀我們全面的股票交易指南，深入了解如何交易金融科技類股票及其他股票資產。
常見問題
Monzo 的主要股東是誰？
Monzo 目前仍為私人持有公司，股權由創辦人、員工及風險投資公司（如 Accel、General Catalyst 和 Passion Capital）共同持有。公司上市後，公眾投資者也將有機會持有其股份。
Monzo 的估值是多少？
在完成 2024 年的最新一輪融資後，Monzo 的估值約為 45 億英鎊。該估值可能會隨著潛在的 IPO 推進而進一步調整。
Monzo 何時進行 IPO？
Monzo 尚未公布正式的 IPO 日期，但多數分析人士預計，公司可能會在 2025 年或之後擇機上市。
如何在 IPO 前投資 Monzo？
Monzo IPO 前的投資機會通常僅限於風險投資和私募股權機構。部分二級市場可能會提供 Monzo 的 IPO 前股份轉讓，但大多數散戶投資者仍需等待公司正式上市後方可參與。
Monzo 股票未來是否支持差價合約交易？
如果未來 Monzo 成功上市，許多券商可能會推出基於其股票的差價合約 (CFD) 產品，讓您無需實際持股，即可基於股價波動進行交易。具體能否交易，將取決於券商產品配置及當時的市場環境。