Monzo IPO —— 如何交易 Monzo 股票

Monzo 何時進行 IPO？

截至 2025 年 2 月，Monzo 尚未正式公布其首次公開募股 (IPO) 的具體日期。不過，隨著公司在英國及海外市場的持續擴張，Monzo 正積極評估上市計劃的可行性。憑藉龐大的用戶基礎和「數碼優先」的營運模式，公開上市有望為其帶來更多發展資本。

Monzo 計劃在 2025 年底前完成「IPO 準備」工作，但正式上市的實際時間可能推遲至 2026 年。目前，公司正專注於加強公司治理結構，並推進相關前期工作，為未來順利上市打下良好基礎。

估值

經歷 2024 年的最新一輪融資後，Monzo 的估值約為 45 億英鎊。該公司在上一財年實現首次年度盈利，主要得益於利率上升，以及交易手續費和訂閱收入的提升。

潛在 IPO 地點

關於 IPO 上市地點的討論仍在 Monzo 公司內部進行。首席執行官 TS Anil 傾向於選擇赴美上市，以便借助美國資本市場的深度和科技公司普遍獲得的更高估值。而 Monzo 董事會則更傾向於留在本土市場上市，認為這與其在英國超過 1000 萬的客戶基礎更加匹配。

市場背景

Monzo 正在考慮上市地點之際，英國股市正經歷 IPO 活動大幅下滑的低迷期。2024 年，倫敦 IPO 籌資總額創下歷史新低，引發投資者對市場流動性和估值環境的擔憂。如果 Monzo 最終選擇在倫敦上市，尤其是在金融科技板塊，將可能為英國資本市場注入新活力，重新點燃市場對該領域的關注。

整體來看，儘管 IPO 時間表尚未敲定，Monzo 已在穩步推進上市準備，並正綜合考量最佳的上市時機與地點，以支持其持續增長並最大化股東價值。