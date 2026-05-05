Over Vir Biotechnology, Inc.
Vir Biotechnology, Inc. is een commercieel bedrijf in de immunologie dat zich toelegt op het combineren van immunologische inzichten met technologieën voor de behandeling en preventie van ernstige infectieziekten. Het bedrijf heeft vier technologieplatforms ontwikkeld die zich richten op antilichamen, T-cellen, aangeboren immuniteit en klein interfererend ribonucleïnezuur (siRNA), via interne ontwikkeling, samenwerkingsverbanden en overnames. De pijplijn van het bedrijf bestaat uit sotrovimab en andere productkandidaten gericht tegen COVID-19, hepatitis B-virus (HBV), influenza A-virus en humaan immunodeficiëntievirus (HIV). De productkandidaten zijn onder meer sotrovimab en VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482 en VIR-1111. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling van gedifferentieerde monoklonale antilichamen (mAbs), vaccins en kleine moleculen voor de behandeling en preventie van het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 en VIR-3434, zijn voor de behandeling van HBV. VIR-2482 is een experimenteel IM toegediend influenza A-neutraliserend mAb.