Over Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc, voorheen Cabot Oil & Gas Corporation, is een energiebedrijf. De portefeuille van het bedrijf omvat het Permbekken, de Marcellus-schalie en het Anadarko-bekken. Het Permbekken is het olie- en gasproducerende bekken in de Verenigde Staten, dat gelegen is in de Delaware Basin-regio die zich uitstrekt over West-Texas en Zuidoost-New Mexico. Het Permbekken bestrijkt meer dan 234.000 acres met de nadruk op de ontwikkeling van het Boven-Wolfkamp, Bone Spring en Avalon. De eigendommen in de Marcellus-schalie bevinden zich voornamelijk in Susquehanna County, Pennsylvania, waar de onderneming ongeveer 175.000 acres bezit in het "dry gas window" van het spel. In het Anadarko-bekken bezit de Onderneming ongeveer 189.000 acres, die geconcentreerd zijn op de Woodford-schalie en de Meramec-schalie in het westen van Oklahoma.