Carnival PLC is een vrijetijds- en reisorganisatie. Het bedrijf biedt vakanties aan naar verschillende cruisebestemmingen over de hele wereld. Het bedrijf is actief in Noord-Amerika, Australië, Europa en Azië. Haar segmenten omvatten Noord-Amerika en Australië (NAA) Segment, Europa en Azië (EA) Segment en Cruise Support segment. Het NAA segment omvat verschillende merken, zoals Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australië) en Seabourn. Het EA segment omvat de merken Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (UK) en Cunard. Het segment Cruise Support omvat haar portefeuille van havenbestemmingen en andere diensten, die alle worden geëxploiteerd ten behoeve van haar cruisemerken. Het bedrijf is ook eigenaar van Holland America Princess Alaska Tours, een tourbedrijf in Alaska en het Canadese Yukon, dat een aanvulling vormt op haar Alaska cruise-activiteiten. Deze rondvaartonderneming en cruiseschepen, die zij op basis van langlopende huurovereenkomsten verhuurt, vormen haar segment Tour & Other.