Wat is een RSI trading strategie?

Een RSI-handelsstrategie is een set van regels en technieken die de RSI-indicator gebruikt om potentiële handelsinvoeren te identificeren op basis van overgekochte en oververkochte omstandigheden of momentumverschuivingen. Er zijn vier belangrijke manieren om de RSI indicator te gebruiken in trading.

Overbought en oversold

Zoals we al hebben besproken, als de RSI-indicator aangeeft dat een activum overgekocht is en vervolgens begint te dalen, suggereert dit dat de prijs mogelijk zal volgen en omlaag zal gaan. Evenzo, als de RSI oververkocht is en vervolgens begint te stijgen, zou de prijs ook kunnen beginnen te stijgen.

Degenen die deze RSI-handelsstrategie volgen, kunnen overwegen te wachten totdat de RSI onder de 70 valt vanaf een overgekocht niveau om een mogelijke shortpositie in te nemen. Wanneer de RSI vervolgens boven de 30 stijgt vanuit oververkochte omstandigheden, is het idee om een longpositie in te nemen.



*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

50-crossover

Handelaars kunnen het RSI-niveau van 50 (de middenlijn) gebruiken om te bevestigen dat er een prijs trend plaatsvindt. Volgens deze strategie wordt een neerwaartse trend gesuggereerd wanneer de RSI van boven 50 naar onder 50 kruist. Op dezelfde manier wordt een opwaartse trend gesuggereerd wanneer de RSI boven de 50 komt.



Divergentie

Een andere manier om met RSI te handelen is door te zoeken naar divergentie tussen de RSI en de marktprijs. Eenvoudig gezegd, traders zoeken naar situaties waarin de momentum in de andere richting beweegt dan de prijs, wat een mogelijk keerpunt kan signaleren.

Wanneer de koers een 'hogere high' bereikt, maar de RSI een 'lagere high' maakt - staat dit bekend als dalende divergentie.

Wanneer de prijs een ‘lagere laag’ maakt en de RSI een ‘hogere laag’ vormt – dit staat bekend als stijgende divergentie.

Wanneer divergentie optreedt, stelt de theorie dat er een hogere kans is op een prijsomkering. Dit kan leiden tot potentiële koop- en verkoopsignalen op de korte termijn.



RSI-faalschommelingen

Dit is een vergelijkbaar concept met divergentie, maar op een veel kleinere schaal. De ‘swings’ zijn kleine hoogte- en dieptepunten die een prijs maakt wanneer deze in een trend zit. De RSI volgt de highs en lows in de koers.

Uptrends zien hogere highs en lows. Downtrends zien lagere highs en lows. Als de RSI lager swingt maar de prijs blijft stijgen, kan dit een teken zijn van een kortetermijntrendreversal.



