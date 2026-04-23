Negozia Zepp Health - ZEPP CFD

Su Zepp Health

Zepp Health Corp, ex Huami Corp, è un'azienda impegnata a collegare la salute con la tecnologia. Ha sviluppato una piattaforma di tecnologia proprietaria che comprende chip di intelligenza artificiale (AI), sensori biometrici e algoritmi di dati sanitari. È impegnata nello sviluppo di tecnologie indossabili intelligenti. Progetta e sviluppa orologi intelligenti e fitness biometrici e basati sui dati di attività. Commercializza i suoi prodotti con il marchio Amazfit ed è il partner unico per i prodotti indossabili Xiaomi. I prodotti comprendono Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC e accessori, come fasce sportive, cinturini, auricolari, unità di ricarica e core tracker. Gli orologi intelligenti forniscono il monitoraggio dell'attività fisica, il monitoraggio del sonno, le notifiche intelligenti dai dispositivi mobili, il GPS, il rilevamento della frequenza cardiaca, la resistenza all'acqua e la sincronizzazione wireless con i telefoni cellulari. Fornisce inoltre un'applicazione mobile per tenere traccia delle informazioni sul fitness, impostare allarmi e ricevere notifiche di chiamata sullo smart watch.

Il prezzo attuale dell'azione Zepp Health è di 16.2231 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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