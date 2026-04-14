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Su Yamato Holdings Co., Ltd.

YAMATO HOLDINGS CO., LTD. è una holding con sede in Giappone che opera in sei segmenti di attività. Il segmento Delivery fornisce servizi di consegna, tra cui consegna a domicilio, consegna a tempo, consegna andata e ritorno, consegna espressa e altri. Il segmento Business (BIZ)-Logistica fornisce servizi logistici, servizi di supporto per i ritiri e servizi di supporto per la vita all'estero, tra gli altri. Il segmento Home Convenience fornisce servizi di trasloco e servizi legati alla vita domestica, nonché servizi di consegna e sistemazione di beni per la casa. Il segmento E-business è impegnato nello sviluppo di sistemi, nella vendita di pacchetti di sistemi e nella fornitura di servizi di informazione logistica. Il segmento finanziario fornisce servizi di riscossione e altri. Il segmento Auto Works si occupa della manutenzione dei veicoli, della vendita di carburante e dell'agenzia di assicurazioni non vita. La Società fornisce anche servizi di noleggio di scatole just-in-time (JITBOX) e altri.

Il prezzo attuale dell'azione Yamato Holdings Co., Ltd. è di 1855.34 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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