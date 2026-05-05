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Su Valero Energy Corporation

Valero Energy Corporation (Valero) è un raffinatore di petrolio indipendente e produttore di etanolo. I segmenti della Società comprendono raffinazione, etanolo e Valero Energy Partners LP (VLP). Il segmento della raffinazione include le operazioni di raffinazione e le relative attività di marketing. Il segmento di etanolo include le sue operazioni di etanolo e le attività di marketing associate e le attività logistiche che supportano le sue operazioni di etanolo. La Società è proprietaria di beni logistici (oleodotti grezzi, condotte per prodotti petroliferi raffinati, terminali, serbatoi, banchine marine, piazzole per camion e altre attività) che supportano le sue operazioni di raffinazione. Alcuni di questi beni sono di proprietà di VLP, che è una società in accomandita semplice di proprietà della Società. Le attività di VLP comprendono dotti per petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati e sistemi terminali nella costa del Golfo degli Stati Uniti e nelle regioni del Mid-Continente degli Stati Uniti. Le sue raffinerie producono benzina convenzionale, benzina premium e lubrificanti, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Valero Energy Corp è di 252.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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