Negozia RS Group Plc - RS1 CFD

Su Electrocomponents plc

ELECTROCOMPONENTS PUBLIC LIMITED COMPANY è una società di distribuzione dei servizi. I segmenti della società comprendono Europa settentrionale, Europa meridionale, Europa centrale, regione Asia-Pacifico (APAC), mercati emergenti e Nord America. Il polo della società nel Nord Europa è il Regno Unito, con mercati locali associati in Danimarca, Norvegia, Svezia e Repubblica d‘Irlanda. Il polo della società nel Sud Europa è la Francia, con mercati locali associati in Italia, Spagna e Portogallo. Il polo della società nell‘Europa centrale è la Germania, con mercati locali associati in Austria, Svizzera, Olanda, Belgio, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Il polo della società in Nord America sono gli Stati Uniti d‘America, con un mercato locale associato in Canada. La regione Asia-Pacifico e i mercati emergenti hanno un polo della società a Hong Kong e mercati locali in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia, Filippine, Thailandia, Taiwan, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Cile, Sudafrica. Le categorie di prodotto offerte dall‘azienda comprendono semiconduttori, nonché servizi di automazione e controllo.

Il prezzo attuale dell'azione RS Group Plc è di 5.7192 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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