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Su Under Armour Inc

UNDER ARMOUR, INC. si occupa di sviluppo, marketing e distribuzione di abbigliamento sportivo di marca, calzature e accessori da uomo, donna e giovani. I segmenti della Società includono America del Nord, che comprende Stati Uniti e Canada; Europa, Medio Oriente Africa (EMEA); Asia-Pacifico; America Latina, e Connected Fitness. I suoi prodotti sono venduti in tutto il mondo e indossati da atleti a ogni livello, dai giovani ai professionisti, nei campi di gioco in varie parti del mondo, ma anche da consumatori con uno stile di vita attivo. La Società vende capi di marca, calzature e accessori in America del Nord tramite i propri canali diretti così come all'ingrosso. Al 31 dicembre 2016, la Società possedeva circa 151 negozi di fabbrica in America del Nord, principalmente dislocati in diversi outlet negli Stati Uniti. In aggiunta, la Società distribuisce i suoi prodotti tramite fornitori di logistica conto terzi in Canada, New Jersey e Florida.

Il prezzo attuale dell'azione Under Armour Inc è di 6.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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