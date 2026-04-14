Negozia Tootsie Roll Industries, Inc. - TR CFD

Su Tootsie Roll Industries, Inc.

Tootsie Roll Industries, Inc. e le sue controllate consolidate si occupano della produzione e della vendita di prodotti dolciari. La Società opera negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I prodotti dell'azienda sono venduti con i marchi registrati TOOTSIE ROLL, TOOTSIE POPS, CHILD'S PLAY, CARAMEL APPLE POPS, CHARMS, BLOW-POP, CHARMS MINI POPS, CELLA'S, DOTS, JUNIOR MINTS, CHARLESTON CHEW, SUGAR DADDY, SUGAR BABIES, ANDES, FLUFFY STUFF, DUBBLE BUBBLE, RAZZLES, CRY BABY, NIK-L-NIP e TUTSI POP (Messico). I suoi prodotti sono venduti attraverso circa 30 intermediari di generi alimentari e drogheria e dall'azienda stessa a clienti in tutti gli Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i suoi clienti figurano distributori all'ingrosso di caramelle, alimenti e generi alimentari, supermercati, negozi di varietà, dollar store, catene di alimentari, catene di farmacie, catene di discount, associazioni cooperative di generi alimentari, grandi distributori, magazzini e club associativi, gestori di distributori automatici e altri.

Il prezzo attuale dell'azione Tootsie Roll Industries, Inc. è di 43.37 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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