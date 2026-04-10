Negozia AUTO1 Group SE - AG1 CFD
Su AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE è una società editrice di software con sede in Germania. Opera come editore di software che fornisce una piattaforma automobilistica digitale. Attraverso la sua piattaforma, l'azienda offre ai consumatori e ai concessionari di auto professionali un modo per vendere e acquistare auto usate senza lunghe trattative sul prezzo.
Il prezzo attuale dell'azione AUTO1 Group SE è di 18.54 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Retailors Ltd, OptimumBank Holdings, Evonik Industries AG, Helius Medical Technologies, Inc., M&G plc e Secureworks. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.