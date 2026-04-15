Negozia Texas Pacific Land Corp - TPL CFD

Su Texas Pacific Land Trust

Texas Pacific Land Corp è impegnata nella gestione di terreni, compresi gli interessi di royalty, a beneficio dei suoi proprietari. I segmenti operativi della Società sono la gestione dei terreni e delle risorse e i servizi e le operazioni idriche. La Società opera come proprietario terriero nello Stato del Texas con circa 880.000 acri di terreno nel Texas occidentale. Il segmento Gestione dei terreni e delle risorse si concentra sulla gestione degli interessi di royalty su petrolio e gas e degli acri di superficie di TPL situati in oltre 19 contee diverse. I flussi di entrate consistono principalmente in royalties su petrolio e gas, locazioni commerciali, vendite di terreni, servitù e vendita di materiali. Il settore Servizi e operazioni idriche offre varie soluzioni, come l'approvvigionamento idrico, lo sviluppo di infrastrutture, la tracciabilità dell'acqua, l'analisi, i test sui pozzi, la raccolta/trattamento/riciclaggio dell'acqua prodotta e i servizi di smaltimento dell'acqua prodotta.

Il prezzo attuale dell'azione Texas Pacific Land Corp è di 417.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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