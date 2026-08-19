Negozia Terna Rete Elettrica Nazionale SPAA - TRNm

Su Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA

Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni è una società con sede in Italia impegnata nel settore delle utility. È un gestore di rete indipendente per la trasmissione di energia elettrica. Si occupa della gestione dei Sistemi elettrici attraverso l‘operazione di rete elettrica, l‘efficienza delle infrastrutture e la loro manutenzione attraverso l‘ingegneria e la gestione di impianti e sviluppi di rete elettrica. Assicura un equilibrio delle consegne e ritiri tra la fornitura di energia e consumo dagli utenti finali. La Società è diversificata in due settori operativi. Il Core Business comprende lo sviluppo, funzionamento e manutenzione di rete di trasmissione nazionale (RTN) oltre a spedire. Il Non-Core Business include Servizi specializzati forniti a terzi, relativi principalmente a servizi d‘ingegneria, il funzionamento e la manutenzione di impianti ad alta tensione e l‘alloggiamento delle attrezzature di telecomunicazioni e servizi di manutenzione della rete elettrica della fibra ottica.

Il prezzo attuale dell'azione Terna Rete Elettrica Nazionale SPAA è di 9.81 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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