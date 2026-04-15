Negozia Teledyne Technologies Inc - TDY CFD

Su Teledyne Technologies Incorpora

Teledyne Technologies Incorporated fornisce tecnologie abilitanti per i mercati industriali in crescita. Questi mercati includono l'automazione di fabbrica e il monitoraggio delle condizioni, il monitoraggio ambientale della qualità dell'aria e dell'acqua e altri. L'azienda ha quattro segmenti. Il segmento Digital Imaging comprende sensori, telecamere e sistemi, negli spettri del visibile, dell'infrarosso, dell'ultravioletto e dei raggi X, per uso industriale, scientifico, governativo, spaziale, della difesa, della sicurezza e altri. Il segmento Strumentazione fornisce strumenti di monitoraggio e controllo per applicazioni marine, ambientali, industriali e di altro tipo, nonché apparecchiature elettroniche di test e misurazione. Il segmento Elettronica per il settore aerospaziale e della difesa fornisce componenti e sottosistemi elettronici, componenti e apparecchiature per l'acquisizione dati e le comunicazioni, interconnessioni per ambienti difficili, batterie per l'aviazione generale e altri componenti. Il segmento Sistemi ingegnerizzati fornisce ingegneria di sistemi, integrazione e sviluppo tecnologico e soluzioni di produzione.

Il prezzo attuale dell'azione Teledyne Technologies Inc è di 630.89 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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