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Su AEM

AEM Holdings Ltd. è una società con sede a Singapore, che fornisce soluzioni di test per semiconduttori. Si occupa della progettazione e della produzione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori e delle relative attrezzature. I suoi segmenti includono Soluzioni per celle di test, Strumentazione, Produzione a contratto e Altri. Le soluzioni per le celle di test sono costituite da soluzioni di test a livello di sistema e a livello di wafer. La strumentazione comprende soluzioni ATE e soluzioni di test e misurazione. La soluzione di test a livello di sistema è utilizzata dai produttori di chip per testare moduli e pannelli nell'industria elettronica. La soluzione di test a livello di wafer è una soluzione di test specifica per le applicazioni dei dispositivi MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). L'azienda fornisce servizi di produzione a contratto, che comprendono l'assemblaggio di circuiti stampati e box-build, la progettazione di apparecchiature, l'assemblaggio di cablaggi e altri servizi di produzione. Fornisce inoltre servizi di gestione dei materiali, layout dei circuiti, prototipi e ingegneria di sviluppo.

Il prezzo attuale dell'azione AEM è di 4.815 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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