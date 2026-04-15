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Su Stryker Corporation

Stryker Corporation è una società di tecnologia medica. L'Azienda offre una gamma di tecnologie mediche, tra cui prodotti ortopedici, medici e chirurgici, neurotecnici e spinali. I segmenti della Compagnia comprendono Ortopedia; MedSurg; Neurotecnologia e Spina dorsale, e Aziendale ed Altro. Il segmento Ortopedia comprende i sistemi implantari ricostruttivi (anca e ginocchio) e traumatologici e altri prodotti correlati. Il segmento MedSurg comprende attrezzature chirurgiche e sistemi di navigazione chirurgica; sistemi endoscopici e di comunicazione; trattamento del paziente, attrezzature mediche di emergenza, prodotti monouso per terapia intensiva; dispositivi medici rigenerati e ricostruiti, ed altri prodotti correlati. Il segmento Neurotecnologia e Spina dorsale comprende prodotti neurovascolari, sistemi di impianti spinali e altri prodotti correlati. I prodotti dell'azienda includono impianti, che vengono utilizzati in sostituzione di protesi articolari e traumatologici, e altri prodotti che vengono utilizzati in una gamma di specialità mediche.

Il prezzo attuale dell'azione Stryker è di 342.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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