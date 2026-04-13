Negozia Duke Energy Corporation - DUK CFD

Su Duke Energy Corp

Duke Energy Corporation (Duke Energy) è una società energetica. La Società opera attraverso tre segmenti: Utenze Elettriche ed Infrastrutture; Utenze Gas ed Infrastrutture, e Rinnovabili Commerciali. La Società opera negli Stati Uniti attraverso le sue controllate dirette e indirette. Il segmento Utenze Elettriche ed Infrastrutture fornisce servizi elettrici al dettaglio attraverso la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica a circa 7,5 milioni di clienti nelle regioni del Sud-Est e del Midwest degli Stati Uniti. Le operazioni comprendono l'energia elettrica venduta all'ingrosso a comuni, società di servizi di elettricità ed altre entità di carico. Il segmento Utenze Gas ed Infrastrutture serve clienti residenziali, commerciali, industriali e di produzione di gas naturale. Rinnovabili Commerciali principalmente acquisisce, costruisce, sviluppa e gestisce la produzione di energia eolica e solare da fonti rinnovabili negli Stati Uniti continentali.

Il prezzo attuale dell'azione Duke Energy Corporation è di 129.8 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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