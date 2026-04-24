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Su Honeywell International Inc

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. è una società di produzione e tecnologia. La Società opera in tre sezioni: Soluzioni aerospaziali, di automazione e controllo (ACS) e Materiali e tecnologie prestazionali (PMT). La sezione Aerospaziale della Società fornisce motori per aerei, avionica integrata, sistemi e soluzioni di servizio e relativi prodotti e servizi per costruttori aeronautici, compagnie aeree, operatori aerei, servizi militari e appaltatori di difesa e spazio. La sezione ACS fornisce soluzioni ambientali e energetiche; sensori, interruttori e controlli per le soluzioni di rilevamento e produttività; prodotti di protezione e di sicurezza e antincendio; prodotti per la sicurezza industriale, soluzioni per gli edifici e servizi per case, edifici commerciali e impianti industriali. La sezione PMT sviluppa e produce materiali, tecnologie di processo e soluzioni di automazione. La sezione PMT della Società include UOP Russell LLC (UOP), Soluzioni di processo e Materiali avanzati.

Il prezzo attuale dell'azione Honeywell International Inc è di 212.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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