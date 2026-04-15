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Su State Street Corp

State Street Corporation è una holding finanziaria. La Società opera attraverso due linee di business: Servizi d'investimento e Gestione degli investimenti. La Società, attraverso la sua controllata, State Street Bank e Trust Company (State Street Bank), fornisce una gamma di prodotti e servizi finanziari agli investitori istituzionali in tutto il mondo. La linea di business Servizi d'investimento svolge funzioni, come fornire agli investitori istituzionali servizi di compensazione, regolamento e pagamento. La Società gestisce la linea di Gestione degli investimenti tramite State Street Global Advisors (SSGA). SSGA offre una gamma di servizi di gestione degli investimenti, di ricerca di investimenti e di consulenza agli investimenti a società, fondi pubblici e altri investitori. I suoi clienti comprendono fondi comuni di investimento, fondi di investimento collettivo e altri pool di investimenti, piani pensionistici aziendali e pubblici, compagnie assicurative, fondazioni, fondi di investimento e gestori di investimenti.

Il prezzo attuale dell'azione State Street è di 142.79 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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