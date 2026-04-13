Negozia Dicks Sporting - DKS CFD

Su Dicks Sporting

DICK'S Sporting Goods, Inc. è un rivenditore di articoli sportivi omnicanale. L'azienda offre un assortimento di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e accessori attraverso compagni di squadra dedicati, servizi in negozio e shop-in-shop speciali. La Società possiede e gestisce circa 850 negozi DICK'S Sporting Goods Golf Galaxy, Field & Stream, Public Lands e Going Going Gone! e offre i suoi prodotti sia online che attraverso applicazioni mobili. L'azienda possiede e gestisce anche DICK'S House of Sport e Golf Galaxy Performance Center, oltre a GameChanger, un'applicazione mobile per gli sport giovanili per lo streaming video, il punteggio, la programmazione e le comunicazioni. L'azienda offre i suoi prodotti attraverso una piattaforma di e-commerce integrata con la sua rete di negozi e fornisce agli atleti la comodità e l'esperienza di un negozio aperto 24 ore al giorno.

Il prezzo attuale dell'azione Dicks Sporting è di 210.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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