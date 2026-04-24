Negozia HighPeak Energy, Inc. - HPK CFD

Su HighPeak Energy, Inc.

HighPeak Energy, Inc. è una società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. L'azienda si concentra sull'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di gas naturale liquido (NGL) e di gas naturale. Le attività della società sono situate principalmente nella contea di Howard, in Texas, che si trova nella parte nord-orientale del bacino di Midland, ricco di petrolio. La superficie della Società è composta da due aree principali, Flat Top a nord e Signal Peak a sud. La Società, attraverso Priority Power Management, LLC, sviluppa una sottostazione elettrica ad alta tensione (EHV), sistemi di distribuzione a media tensione e un impianto solare fotovoltaico a corrente continua da 13 megawatt situato su circa 80 acri di terreno di sua proprietà a nord di Big Spring, Texas, nella contea di Howard, per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica della Società nell'area operativa di Flat Top, compresa l'alimentazione degli impianti di perforazione e le operazioni quotidiane. La Società possiede circa 51.000 acri netti nella Contea di Howard, Texas.

Il prezzo attuale dell'azione HighPeak Energy, Inc. è di 6.26 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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