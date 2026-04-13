Negozia Direxion Daily Energy Bull 2X Shares - ERX CFD

Su Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

L'investimento mira a ottenere risultati giornalieri, al lordo di commissioni e spese, pari al 200% della performance giornaliera dell'indice Energy Select Sector. Il fondo investe almeno l'80% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari, quali contratti di swap, titoli dell'indice ed ETF che seguono l'indice e altri strumenti finanziari che forniscono un'esposizione giornaliera con effetto leva all'indice o agli ETF che seguono l'indice. L'indice è fornito da S&P; Dow Jones Indices e comprende le società nazionali del settore energetico, che include i seguenti settori: petrolio, gas e combustibili di consumo; attrezzature e servizi energetici. Questo ETF offre una leva lunga giornaliera 2x rispetto all'indice Energy Select Sector.

Il prezzo attuale dell'azione Direxion Daily Energy Bull 2X Shares è di 87.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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