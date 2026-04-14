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Su Sojitz Corporation

Sojitz Corp è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di commercio, investimenti e attività finanziarie. Ha nove segmenti di attività. Il segmento Automobili esporta e vende automobili. Il segmento Progetti per l'aviazione e i trasporti si occupa di aviazione, infrastrutture sociali di trasporto e operazioni navali. Il segmento Macchinari e infrastrutture mediche si occupa di macchinari industriali, attività mediche e altro. Il segmento Infrastrutture sociali per l'energia si occupa di infrastrutture ambientali, attività legate all'energia e altro. Il segmento Metalli e risorse fornisce carbone, alluminio e metalli preziosi. Il segmento Chimica fornisce prodotti chimici organici e inorganici, chimica fine. Il segmento Food and Agribusiness fornisce cereali, farina di grano, grassi e olio. Il segmento Retail e Life Material fornisce prodotti tessili, abbigliamento, alimenti surgelati. Il segmento Infrastrutture industriali e sviluppo urbano si occupa di attività immobiliari. Sviluppa inoltre prodotti chimici verdi e biocarburanti.

Il prezzo attuale dell'azione Sojitz Corporation è di 6275.3 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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