Negozia Sanofi - ADR - SNY CFD

Su Sanofi SA (ADR)

SANOFI S.A. è una società di assistenza sanitaria impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e commercializzazione di soluzioni terapeutiche. Le divisioni della Società sono Farmaci, Vaccini umani (vaccini) e Altro. La divisione Farmaci comprende la gestione di diversi franchising, tra cui Speciality Care (Malattie rare, Sclerosi multipla, e Oncologia), Diabete e cardiovascolare, Prodotti da prescrizione affermati, Assistenza sanitaria al consumatore e generici, e ricerca e sviluppo. Il segmento Vaccini è dedicato ai vaccini e comprende la gestione commerciale della divisione per i vaccini Sanofi Pasteur, ricerca dedicata e sviluppo, produzione e attività di marketing per le operazioni riguardanti i vaccini. I prodotti del comparto Malattie rare includono Cerezyme, Cerdelga, Myozyme e Lumizyme, Fabrazyme, e Aldurazyme. La società ha avviato una partnership con Alnylam Pharmaceuticals.

Il prezzo attuale dell'azione Sanofi - ADR è di 48.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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