Negozia TransDigm Group Inc (USA) - TDG CFD

Su Transdigm Group

TransDigm Group Incorporated è un'azienda che progetta, produce e fornisce componenti ingegneristici per aerei commerciali e militari in servizio. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Power & Control, Airframe e Non-Aviation. Il segmento Power & Control comprende le attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi e componenti che forniscono energia o controllano la potenza dell'aeromobile utilizzando tecnologie di controllo del movimento elettronico, fluido, energetico e meccanico. Il segmento Airframe comprende le attività che sviluppano, producono e commercializzano principalmente sistemi e componenti utilizzati in applicazioni non di potenza della cellula, utilizzando le tecnologie della cellula e della struttura della cabina. Il segmento Non-Aviation comprende le attività che sviluppano, producono e commercializzano principalmente prodotti per i mercati non aeronautici. L'offerta di prodotti comprende attuatori e comandi meccanici/elettromeccanici, attuatori idraulici e valvole del carburante, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

Il prezzo attuale dell'azione TransDigm Group Inc (USA) è di 1275.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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