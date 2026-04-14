Negozia Restoration Hardware - RH CFD

Su Rh

RH è un curatore di design, gusto e stile nel mercato del lifestyle di lusso. L'azienda offre le sue collezioni attraverso le gallerie di vendita al dettaglio, i libri di base e online su RH.com, RHModern.com, RHBabyandChild.com, RHTEEN.com e Waterworks.com. I suoi segmenti comprendono il Segmento RH, Waterworks e Real Estate Development. I segmenti operativi RH Segment e Waterworks comprendono tutti i canali di vendita a cui accedono i clienti, incluse le vendite attraverso i punti vendita al dettaglio e gli outlet, i siti web, i Source Books e il canale commerciale. Il segmento Sviluppo immobiliare rappresenta le operazioni associate agli investimenti con metodo azionario. L'azienda offre assortimenti di prodotti di varie categorie, tra cui mobili, illuminazione, tessili, articoli da bagno, decorazioni, esterni e giardini, arredi per bambini e ragazzi. L'azienda classifica i propri prodotti in mobili, che comprendono sia quelli per interni che quelli per esterni, e non mobili, che comprendono arredi, infissi, superfici, accessori e decorazioni per la casa.

Il prezzo attuale dell'azione Restoration Hardware è di 129.38 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Creative Realities, Keyence Corporation, First Financial Bancorp, Societe BIC, Allbirds, Inc. e Bionano Genomics, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.