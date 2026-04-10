Negozia Societe BIC - BICP CFD

Su Societe B I C SA

SOCIETE BIC S.A. è che una società con sede in Francia specializzata nella produzione di prodotti di cancelleria, accendini e rasoi. Il portafoglio dei marchi della Società include: BIC, BIC Kids, Wite-out, Pimaco e Tipp-ex, tra gli altri. I canali di distribuzione includono cartolerie, aziende di prodotti per l'ufficio, grande distribuzione, mini-market, grossisti e punti vendita cash & carry. Opera in tutto il mondo attraverso numerose Società controllate in Europa, Medio Oriente, Africa del Nord America, America Latina, Asia e Oceania. Inoltre, la società fornisce, tramite BIC Graphic e Norwood PP, prodotti pubblicitari e promozionali per la commercializzazione di aziende in tutto il mondo, come pure una gamma di tavole da windsurf, kayak e altri, con il marchio BIC Sport. Nel settembre 2013, ha concluso l'acquisizione del 40% dell'ultima entità di cancelleria (la settima) di Cello Group.

Il prezzo attuale dell'azione Societe BIC è di 57.4 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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