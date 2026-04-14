Negozia Ralph Lauren Corp - RL CFD

Su Ralph Lauren

Ralph Lauren Corporation è impegnata nella progettazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti lifestyle, tra cui abbigliamento, accessori, arredi per la casa, profumi e ospitalità. L'azienda opera attraverso i segmenti Nord America, Europa e Asia. L'attività di vendita all'ingrosso vende i suoi prodotti a grandi magazzini di medio livello, negozi specializzati, golf e negozi professionali, nonché a vari partner digitali di terze parti. L'attività di licensing combina le proprie conoscenze dei consumatori, il design e le competenze di marketing con i prodotti dei propri partner per creare e sviluppare nuove attività. L'attività di vendita al dettaglio dell'azienda vende ai clienti di tutto il mondo attraverso i suoi negozi al dettaglio e i suoi shop-within-shop in concessione, nonché attraverso i suoi siti di commercio digitale e quelli di vari partner digitali terzi.

Il prezzo attuale dell'azione Ralph Lauren Corp è di 372.53 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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