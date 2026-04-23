Negozia United Rental - URI CFD

Su United Rental

United Rentals, Inc. è una società di noleggio di attrezzature. L'azienda opera attraverso due segmenti: noleggio generale e specialità. Il segmento del noleggio generale comprende il noleggio di attrezzature edili, aeree e industriali, utensili generici e attrezzature leggere, nonché servizi e attività correlate. I clienti del segmento del noleggio generale includono imprese edili e industriali, produttori, servizi pubblici, comuni e proprietari di case. Il segmento specialistico comprende il noleggio di prodotti speciali per l'edilizia, come le attrezzature per la sicurezza delle trincee, le attrezzature per l'energia e il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria (HVAC), le attrezzature per le soluzioni fluide, le attrezzature per lo stoccaggio mobile e gli uffici modulari. I clienti del segmento specialistico comprendono imprese edili impegnate in progetti infrastrutturali, comuni e aziende industriali. Opera in tutti gli Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Nuova Zelanda. La sua filiale è United Rentals (North America), Inc.

Il prezzo attuale dell'azione United Rental è di 966.96 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Geberit AG, Genesis Energy, L.P. Common Uni, Renergen Limited, Stronghold Digital Mining, Inc., DallasNews Corporation e Hotel Grand. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.