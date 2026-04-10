Negozia Bellway PLC - BWY CFD

Su Bellway plc

Bellway PLC è una holding della Bellway Group of Companies. La Società è impegnata nella costruzione e vendita di case, che vanno da appartamenti con una camera da letto e da case di famiglia a cinque camere da letto, oltre a fornire associazioni di alloggi da casa a casa. Si concentra sulla fornitura di case familiari tradizionali al di fuori di Londra e appartamenti all'interno dei borghi di Londra, nella zona 2 e oltre. Essa opera in 19 divisioni commerciali in Inghilterra, Scozia e Galles: Durham, Midlands orientali, Essex, Kent, Manchester, Nord Est, North London, North West, Northern Home counties, Scozia, Londra sud, Midlands sud, South West, Thames Gateway, Valle del Tamigi, Galles, Wessex, West Midlands e Yorkshire. Offre anche case di seconda mano di vari tipi, come distaccato, appartamento, terrazzato, semi-indipendente, casa di città, bungalow e attico. Inoltre offre varie aggiunte che coprono cucine, elettriche, fire surrounds, piastrelle in ceramica, pavimenti, bagni e giardini, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Bellway PLC è di 19.92 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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