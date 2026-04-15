Negozia Quantum-Si incorporated - QSI CFD

Su Quantum-Si incorporated

Quantum-SI Incorporated è un'azienda che opera nel settore delle scienze della vita. L'azienda ha progettato e sviluppato una soluzione hardware e software per fornire una soluzione completa end-to-end. L'azienda ha sviluppato una piattaforma di rilevamento di singole molecole per consentire il Next Generation Protein Sequencing (NGPS), la capacità di sequenziare le proteine. La piattaforma dell'azienda comprende lo strumento di preparazione automatica dei campioni Carbon, lo strumento Platinum NGPS, il servizio software Quantum-Si Cloud e i kit di reagenti e chip da utilizzare con gli strumenti. Lo strumento Carbon è uno strumento automatizzato per la preparazione dei campioni, progettato per l'uso in applicazioni di proteine e acido desossiribonucleico (DNA). Il suo Platinum è progettato per rendere ampiamente accessibile la potenza del rilevamento di singole molecole e dell'NGPS. La sua piattaforma Quantum-Si Cloud è progettata per integrare una soluzione basata sul cloud nello strumento per trasmettere i dati in tempo reale al cloud, dove i flussi di lavoro analitici possono interpretare i dati.

Il prezzo attuale dell'azione Quantum-Si incorporated è di 0.9749 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: John B Sanfilippo&Son, HTG Molecular Diagnostics, Inc., UOL, Guaranty Bancshares, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. e Noodles & Co. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.