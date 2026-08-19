Negozia Prysmian SPA - PRY

Su Prysmian SpA

Prysmian S.p.A. è una società con sede in Italia attiva nella sviluppo, progettazione, produzione, fornitura e installazione di cavi. Le attività e i servizi della Società sono suddivisi in tre settori principali: Energia e telecomunicazioni. La divisione Energia è divisa in quattro linee commerciali, tra cui programmi di Utenze, che si compone di sistemi di trasmissione di potenza, trasmissione di energia sottomarini e sistemi di distribuzione, cavi e sistemi di distribuzione di potenza, e accessori a griglia e componenti; Commercio e Installatori, che offre cavi per la distribuzione di alimentazione all‘interno degli edifici; Industriale, che include cavi per il settore rinnovabile, automobilistico, degli e levatori, del petrolio e del gas e Altro, che è attivo nella vendita di prodotti semilavorati, materie prime o altri beni. La divisione Telecom fabbrica sistemi via cavo e prodotti di connettività utilizzati nelle reti di telecomunicazioni, tra cui fibre ottiche, cavi ottici, componenti di connettività, Optical Ground Wire (OPGW) e cavi di rame, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Prysmian SPA è di 124.02 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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