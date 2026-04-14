Negozia ProShares Short S&P500 - SH CFD
Su ProShares Short S&P500
Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante di 500 società operative e società di investimento immobiliare statunitensi, selezionate attraverso un processo che tiene conto di criteri quali la liquidità, il prezzo, la capitalizzazione di mercato, la solidità finanziaria e il flottante pubblico. Questo ETF offre un'esposizione inversa a un indice composto da azioni statunitensi a grande capitalizzazione, il che lo rende un'opzione potenzialmente interessante per gli investitori che vogliono scommettere contro questo settore dell'economia statunitense. L'SH non dovrebbe assolutamente essere inserito in un portafoglio buy-and-hold a lungo termine, ma può essere uno strumento utile per gli investitori più attivi che desiderano coprire l'esposizione esistente o scommettere su un calo dei titoli statunitensi a grande capitalizzazione. Gli investitori hanno anche la possibilità di vendere allo scoperto un fondo large cap tradizionale, anche se questa strategia comporta in genere perdite potenziali maggiori rispetto all'utilizzo di un ETF inverso.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares Short S&P500 è di 35.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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