Negozia ConAgra Foods - CAG CFD

Su Conagra Brands Inc

ConAgra Foods, Inc. è una società produttrice di cibi confezionati e si rivolge ad una grande varietà di clienti del settore alimentare. Nel corso dell'anno fiscale concluso il 30 maggio 2004 (anno fiscale 2004), le attività della società sono state classificate in tre segmenti: prodotti per la vendita al dettaglio, prodotti per la ristorazione e generi alimentari. Il segmento dei prodotti per la vendita al dettaglio include generi alimentari di marca a lunga conservazione, congelati e refrigerati venduti in diversi canali di vendita al dettaglio; il segmento dei prodotti per la ristorazione include generi alimentari di marca e personalizzati, tra cui farine, piatti principali, patate preparate, carne, pesce, salse e vari prodotti gastronomici personalizzati confezionati per la vendita ai ristoranti o ad altre strutture di ristorazione; il segmento dei generi alimentari include alcuni ingredienti di marca e di base, tra cui farine di grano, condimenti, miscele e aromi, venduti a produttori di generi alimentari, nonché ad aziende che operano nel settore dell'approvvigionamento e della commercializzazione di prodotti di base.

Il prezzo attuale dell'azione ConAgra Foods è di 14.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Public Power Corporation S.A., SUPERMARKET INCOME REIT PLC ORD, Navient, Nomura Holdings, Inc., Davita e Man Group PLC. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.