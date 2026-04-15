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Su Phillips 66

Phillips 66 è un'azienda produttrice di energia e logistica con attività di midstream, prodotti chimici, raffinazione e marketing e specialità. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Midstream, Prodotti chimici, Raffinazione e Marketing e Specialità (M&S). Il segmento Midstream raccoglie, tratta, trasporta e commercializza gas naturale e trasporti, riserve, frazionati e commercializza liquidi di gas naturale (NGL) negli Stati Uniti. Il segmento Chemicals consiste nella sua partecipazione in Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem), che produce e commercializza prodotti petrolchimici e materie plastiche. Il segmento Raffinazione compra, vende e raffina petrolio greggio e altre materie prime nelle raffinerie negli Stati Uniti ed in Europa. Il segmento M&S acquista per rivendere e commercializzare prodotti petroliferi raffinati, come benzine, distillati e carburanti per aviazione, principalmente negli Stati Uniti ed in Europa, oltre alla produzione e commercializzazione di prodotti speciali ed alle attività di generazione di energia.

Il prezzo attuale dell'azione Phillips 66 è di 161.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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