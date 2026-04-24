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Su HP Inc

HP INC. è un fornitore di personal computer e altri dispositivi di accesso, prodotti di stampa e imaging e relative tecnologie, soluzioni e servizi. La Società opera attraverso tre sezioni: Sistemi personali, Stampa e Investimenti aziendali. La sezione dei Sistemi personali della Società fornisce personal computer commerciali (PC), PC per consumatori, workstation, PC thin client, tablet, sistemi di punti di vendita al dettaglio (POS), calcolatrici e altri accessori correlati, software, supporto e servizi per i mercati commerciali e per consumatori. La sezione della Stampa della Società fornisce hardware per stampanti per consumatori e commerciali, forniture, supporti, software e servizi, nonché dispositivi di scansione. La sezione degli Investimenti aziendali della Società include i Laboratori HP. Comprende anche alcuni progetti di incubazione di affari, tra gli altri. La Società vende a singoli consumatori, a piccole e medie imprese (PMI) e a grandi imprese, inclusi i clienti nei settori di governo, sanità e istruzione.

Il prezzo attuale dell'azione HP è di 19.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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