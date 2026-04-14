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Su Nu Skin Enterprises, Inc.

Nu Skin Enterprises, Inc. è una holding impegnata nella gestione dell'unità Nu Skin. Nu Skin sviluppa e distribuisce prodotti di bellezza e benessere venduti in tutto il mondo con i marchi Nu Skin, Pharmanex e ageLOC. Nu Skin offre prodotti per la bellezza e la cura personale che comprendono Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White e Tru Face. Pharmanex offre prodotti nutrizionali, tra cui ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 e S3 Scanner. La Società opera attraverso sette segmenti, che consistono in sette segmenti geografici Nu Skin, tra cui Cina continentale, Corea del Sud, Sud-Est asiatico/Pacifico, che comprende Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda e altri mercati, Americhe, che comprende Canada, America Latina e Stati Uniti, Giappone, Hong Kong/Taiwan, che comprende anche Macao, ed Europa, Medio Oriente e Africa, che comprende l'Europa, Israele, Russia e Sud Africa.

Il prezzo attuale dell'azione Nu Skin Enterprises, Inc. è di 7.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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