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Su Airbus SE

Airbus SE, precedentemente Airbus Group SE, è una società con sede nei Paesi Bassi che è attiva nel settore aerospaziale e della difesa. La Società opera attraverso tre segmenti: Airbus Aeromobile commercial, Airbus Elicotteri e Airbus Difesa e Spazio. Il segmento Airbus Aeromobile commercial si concentra sullo sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di componenti per aerei e velivoli commerciali, così come sulla conversione degli aeromobili e dei relativi servizi. Il segmento Airbus Elicotteri è specializzata nello sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di elicotteri civili e militari, nonché fornisce servizi correlati alla spazio. Il segmento Airbus Difesa e Spazio produce combattimento militare e velivoli di addestramento, fornisce elettronica per la difesa e le soluzioni globali di mercato della sicurezza, e produce e commercializza i missili.

Il prezzo attuale dell'azione Airbus è di 169.86 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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