Negozia New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU CFD

Su New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1

New Oriental Education & Technology Group Inc è una società con sede in Cina, impegnata principalmente nella fornitura di programmi, servizi e prodotti educativi. L'azienda fornisce servizi educativi con il marchio New Oriental. L'azienda opera attraverso sette segmenti, tra cui K-12 AST, preparazione ai test e altri corsi (precedentemente noti come corsi di formazione linguistica e preparazione ai test), istruzione primaria e secondaria, istruzione online, sviluppo e distribuzione di contenuti, servizi di consulenza per studi all'estero, istruzione prescolare e viaggi di studio. L'azienda offre istruzione ai propri studenti in ambienti tradizionali, in una combinazione di classi online e offline con un modello a doppio insegnante e attraverso piattaforme online pure-play.

Il prezzo attuale dell'azione New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 è di 56.43 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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