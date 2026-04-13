Negozia Eutelsat Communications - ETL CFD

Su Eutelsat Communications SA

EUTELSAT COMMUNICATIONS S.A. è una Società di partecipazioni con sede in Francia che fornisce servizi fissi via satellite. Fornisce quattro tipi di servizi, tra cui servizi di diffusione, come direct-to-home e broadcasting professionale; servizi a banda larga, tra cui accesso a Internet a banda larga; telecomunicazioni e servizi dati per garantire collegamenti di comunicazione permanente da tutti i punti del globo, stabilire o ripristinare le comunicazioni in un contenuto di emergenza e multicast; e comunicazioni mobili e marittime, quali comunicazioni marittime a banda larga gestione e on- e off-shore della flotta. La Società gestisce una flotta di satelliti che coprono l‘Europa, il Medio Oriente, il Nord Africa e l‘Africa sub-sahariana nonché parti dell‘Asia e delle Americhe. Opera attraverso Satelites Mexicanos SA de CV e Noorsat.

Il prezzo attuale dell'azione Eutelsat Communications è di 2.205 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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